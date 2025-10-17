Un héroe de River en la final de Madrid habló del mal momento de Gallardo: "No puedo"

Un héroe de River en la final de Madrid frente a Boca rompió el silencio y habló del mal momento de Marcelo Gallardo en el club.

Un héroe de River Plate en la final de la Copa Libertadores de Madrid ante Boca rompió el silencio sobre el mal momento que atraviesa Marcelo Gallardo en el "Millonario". Se trata de Exequiel Palacios, jugador de Bayer Leverkusen, que analizó el presente del DT y no coincidió con las críticas que viene recibiendo el equipo.

El conjunto de Núñez no pasa por su mejor versión futbolística desde hace ya más de un mes, ya que acumuló con seis derrotas en los últimos siete partidos contando Libertadores, Torneo Clausura y Copa Argentina. Más allá de que los resultados no están siendo los esperados, Palacios, que fue dirigido por el "Muñeco" del 2015 al 2020, expresó su fe en la mano del entrenador.

“Como hincha siempre quiero que le vaya bien. De Gallardo no puedo decir nada, sólo darle las gracias porque fue el que confió en mí", comenzó diciendo el "Tucu" en una entrevista con el diario Marca de España, que se encuentra recuperándose de una operación en el aductor derecho tras sufrir un problema miotendinoso.

Luego, el mediocampista que vistió 87 veces la camiseta del "Millo", se metió de lleno en el nivel que viene mostrando River y bancó al equipo. "No están ganando, pero no veo que River esté mal. No tengo dudas de que la situación va a cambiar“, expresó el tucumando, de 27 años, que tiene contrato con Leverkusen hasta junio del 2030.

Por otro lado, Palacios se refirió a su situación en la Selección Argentina, dijo que se siente un “privilegiado de poder estar" porque Argentina continuamente saca jugadores y agregó sobre el Mundial 2026: "El listón está muy alto, hay muchos jugadores que lo están haciendo bien y estar ahí entre esos 23 ó 24 jugadores para mí es un orgullo, siempre lo dije. Estoy centrado en recuperarme bien, jugar minutos con mi club y luego hacerme un hueco en la lista para el Mundial“.

Los números de Exequiel Palacios en River Plate

10 goles.

11 asistencias.

87 partidos.

Cinco títulos (Copa Argentina 2017, Supercopa Argentina 2017, Copa Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019, Copa Argentina 2019).

Tabla para la Copa Libertadores 2026: así está River a falta de 4 fechas

River Plate afronta un momento clave en el Torneo Clausura 2025, con cinco partidos decisivos para asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. La derrota contra Sarmiento de Junín en el Monumental generó un duro golpe para el equipo, que ahora enfrenta un panorama más complicado tanto en la tabla anual como en la Zona B.

Con esta caída, el conjunto de Núñez se mantiene con 18 puntos en la tabla de la Zona B, lo que lo dejó en la quinta posición, detrás de Rosario Central y otros rivales directos. Además, el equipo perdió la oportunidad de igualar la línea de Rosario Central, que además debe disputar 45 minutos de un partido suspendido contra Sarmiento, lo que podría modificar aún más las posiciones.

La importancia de sumar en el Clausura no solo radica en avanzar a los playoffs, sino también en asegurar una buena ubicación para definir partidos de local y pelear por el título. Sin embargo, la tabla anual tiene un peso crucial porque ofrece una vía directa para entrar a la Copa Libertadores: los tres primeros clasificados acceden automáticamente.

En ese contexto, a pesar de la derrota, River conserva 49 puntos en la tabla anual y se mantiene tercero, pero con la presión de Rosario Central y Boca, que lo superan en la clasificación. La derrota en casa complicó la situación del equipo, que ahora debe reaccionar rápido para no perder terreno en la pelea por la máxima competencia continental. En este caso, además, depende de que Deportivo Riestra no gane para mantenerse dentro de la tabla anual para la clasifiación.