"Hay dos opciones": el consejo del un astrólogo para que el River de Gallardo mejore

Hasta cuándo Gallardo seguirá en River

A poco más de haberse cumplido un año de su regreso a River, la continuidad de Marcelo Gallardo comienza sufrir ciertas amenazas después de varios resultados deportivos negativos y una idea de juego que no termina de consolidarse. Aunque pareciera que la respuesta a los problemas del entrenador podría llegar de la mano de un astrólogo que entregó dos consejos para revertir el presente.

El contrato del "Muñeco" con el "Millonario" es hasta diciembre, debido a que Jorge Brito decidió no firmarle más allá de su periodo al mando de la institución. La decisión de renovar o ir en la búsqueda de un nuevo equipo de trabajo será una que el presidente electo tendrá que determinar. De momento, no hay un nombre que aparezca para reemplazarlo pero sí propuestas para mejorar lo deportivo como sería una nueva Secretaría Técnica.

"Hay dos opciones", expresó el astrólogo Giorgio Armas en Olé. "Primero, lo astrológico, que se vaya Brito y asuma otra persona, eso ayudaría un poco. Podría ganar títulos locales y pelear la Copa, pero no muy positivo. Cambiaría la cabeza, ayudaría un poco nada más", señaló. Una incógnita que se va a resolver en la jornada del próximo primero de noviembre. De momento, las encuestas dan a Stefano Di Carlo como ganador y entregándole la continuidad al oficialismo al mando de la institución.

Por otro lado, hay una "avivada" que el "Muñeco" podría llevar a cabo para que pueda cambiar los aires y así encontrar mejores ideas futbolísticas. "Una locura astrológica es que Gallardo renuncie de forma interna y a los cinco o seis días de diciembre lo vuelvan a contratar, y arranque otro ciclo, se puede hacer de forma interna. Es la única solución astrológica para que pueda pelear la Copa el próximo año. Porque su astrología está arruinando al equipo y a los jugadores, un ejemplo es Borja, que pasó de hacer goles a cuestionado", profundizó.

¿Qué piensa Gallardo?

En la cabeza de Marcelo Gallardo está la idea de continuar al mando del plantel de River y así poder cumplir con el contrato firmado en el mercado invernal de la temporada 2024. Se llegó a mencionar a que podría marcharse en caso de que se registre una derrota frente a Independiente Rivadavia, pero la posibilidad se encuentra descartada.

No obstante, el entrenador se sentará al final de la temporada a realizar un análisis muy profundo para determinar si está en condiciones o no de continuar al mando del plantel. En caso de que su estadía se prolongue, los rumores hablan de una nueva limpieza de varios referentes como serían Milton Casco, Paulo Díaz, Enzo Pérez, Nacho Fernández y Pity Martínez, debido a que cumplieron un ciclo y no rinden como antes en cancha.