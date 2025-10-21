No lo quiso Gallardo ni Demichelis en River y ahora la rompe en la MLS

River podría vender a Herrera al Columbus Crew

Muchas veces, la carrera de un jugador puede dar un giro inesperado después de coleccionar varios episodios con un sabor amargo. Hay un caso más que particular en River porque se trata de un defensor que fue rechazado por Marcelo Gallardo y Martín Demichelis, pero que ahora vive en un enorme momento en la MLS. Al punto que podrían comprar su ficha a cambio de una cifra en dólares.

El “Millonario” suele tener una gran cantidad de jugadores que se marchan en calidad de préstamo con el fin de cambiar de aires y darle un giro de 180 grados en sus carreras. Este es el caso de Andrés Herrera que se encuentra en el Columbus Crew de la MLS y es uno de los rendimientos más destacados de la temporada y se desprende un rumor más que interesante.

River podría vender a Herrera al Columbus Crew

Hay que recordar que el lateral debía regresar a River en el último mercado de pases invernal pero se decidió extender el préstamo por una temporada más. Algo que provocó un movimiento bastante particular, porque le tocó estirar su vínculo con el club argentino, debido a que iba a quedarse con el pase en su poder el próximo 31 de diciembre. Una operación que cuenta con una opción de compra de 1.2 millones dólares por la totalidad de la ficha.

Los trascendidos exponen que el Columbus Crew va a realizar la compra de Andrés Herrera porque dispone de 38 partidos desde su llegada, además de marcar seis goles y entregó tres asistencias. Un rendimiento que los llevó a considerar seriamente que debe ser una pieza fija dentro del plantel y así cerrar un acuerdo que le significará una pérdida a River, ya que le pagó a San Lorenzo 2.2 millones de euros.

Los jugadores que deben regresar a River en diciembre

Por otro lado, Marcelo Gallardo en el final de la temporada tendrá que sentarse a realizar una importante análisis debido a que son varios los jugadores que van a retornar de sus respectivos préstamos y necesitan tener conocimiento de que serán tenidos en cuenta o volverán a marcharse con tal de conseguir una oportunidad en otro club. Hay dos casos que tienen casi asegurada su venta y partida.

Los casos de Enzo Díaz en San Pablo y Tomás Galván en Vélez exponen que disponen de grandes chances de ser vendidos. El lateral se encuentra cerca de alcanzar el porcentaje alto de partidos disputados en la temporada que activa una obligación de compra. Mientras que Guillermo Schelotto está encantado con el joven volante y pedirá que paguen 1.6 millones de dólares por el 100% de su ficha.

Mientras que Ezequiel Centurión (Independiente Rivadavia), Tobías Leiva (Aldosivi), Tomás Nasif (Banfield), Daniel Zabala (Huracán), Elías Giménez (Sarmiento), Franco Alfonso (Central Córdoba) y Tomás Castro (Almagro) es muy probable que se marchen nuevamente con el fin de sumar minutos y no quedar marginados entrenando de manera diferenciada. Aunque no se descarta que muchos rescindan de común acuerdo y se vayan con el pase en su poder.