Los jugadores que Gallardo recupera en River para el partido con Independiente Rivadavia

River jugará un partido de gran riesgo ante Independiente Rivadavia

El calendario deportivo expone que River tiene un partido por delante que es de gran importancia para lo que resta de la temporada y ese es la semifinal frente a Independiente Rivadavia en el marco de la Copa Argentina. En la previa, se desprende que Marcelo Gallardo recuperó a tres jugadores que son vitales pensando en el armado del once titular porque se tratan de piezas claves.

Un partido que puede resolver de manera anticipada el futuro de varios integrantes del plantel y hasta poner en duda la continuidad del "Muñeco" al mando del Millonario. No es ninguna casualidad que todos los cañones apunten hacia el conjunto de la provincia de Mendoza y así alcanzar la final del certamen nacional. Uno que entrega premio soñado por muchos como es la clasificación a la siguiente Copa Libertadores.

En el regreso a los entrenamientos, se desprendió que Marcos Acuña y Enzo Pérez se encuentran en perfectas condiciones desde lo físico y es muy probable que formen parte de la delegación que viajará a la provincia de Córdoba. De hecho, se estima que los dos jugadores van a integrar el once inicial. Sin dudas, dos figuras que deben estar presentes en un partido de gran importancia como lo es esta semifinal.

Mientras que Lautaro Rivero se encuentra completamente recuperado. Hay que recordar que frente a Talleres pidió asistencia médica y luego ser reemplazado por Milton Casco. La razón fue que estaba atravesando un malestar estomacal que le impedía poder desempeñarse con normalidad. Uno que fue desapareciendo con el paso de las horas después de que recibió el tratamiento adecuado. Por ende, sus servicios estarán disponibles en el Millonario.

¿Una derrota puede poner en peligro a Gallardo?

No hay ninguna duda de que la temporada 2025 para River es una que no quedará en el recuerdo de los hinchas, porque fue eliminado de la Copa Libertadores, no pasó la Fase de Grupos del Mundial de Clubes y perdió la Supercopa Internacional frente a Talleres por desperdiciar varios disparos desde el punto penal. Además, se debe sumar que el nivel del equipo va involucionando a medida que pasan los partidos.

Es por ello que los comentarios apuntan a una posible salida de Marcelo Gallardo en caso de que el "Millonario" quede eliminado de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia. Un partido de gran importancia, pero que elevó su peso porque las consecuencias de una derrota podrían arrojar varias definiciones que se creían reservadas para diciembre. Al punto que la continuidad del cuerpo técnico es una de ellas.

De momento, se tiene conocimiento de que el "Muñeco" buscaría respetar el contrato firmado hasta diciembre y que el nuevo presidente electo sea el encargado de tomar la decisión de extender el ciclo o no. Esto es producto de que el entrenador entiende que puede revertir el presente del equipo y lograr que haya una fluidez dentro del campo de juego. Aunque todo dependerá de la evaluación final que haga al culminar la temporada. Son varias las dudas y muy pocas las certezas.