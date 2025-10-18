¿Cuánto dinero debe recaudar River para techar el Monumental?

River deberá pagar una cifra millonaria para techar al Monumental.

Una de las ilusiones que los hinchas tienen es que el estadio Monumental en algún momento pueda estar cubierto con un techo y así posicionarse como el mejor del fútbol sudamericano. Aquel sueño puede que esté más cerca de lo esperado de concretarse porque un candidato a presidente de River lo va a proponer en su campaña electoral y buscará generar los recursos necesarios para materializar la obra.

“Seguramente para los próximos años estas obras generen una capacidad de aumento y darán mayores ingresos que serán utilizados por las áreas de fútbol. Es importante ser ambiciosos en lo que viene en términos futbolísticos, pero no parar con el crecimiento de infraestructura que es lo que le da un horizonte de largo plazo a la institución. El fútbol es el presente y el futuro inmediato, la infraestructura es lo que va a hacer que River siga siendo el club más importante de Sudamérica”, expresó Jorge Brito hace poco cuando le consultaron sobre la posibilidad.

Una idea que se volvió a reflotar en las últimas horas. "Stefano Di Carlo, candidato por el oficialismo, anunciará el techado del estadio unos días antes de las elecciones", expresó el periodista Germán Balcarce. Lo que se desprende es que se habría realizado un estudio que arrojó resultados positivos en lo que respecta al soporte de la estructura y el dinero a destinar para la obra. Dos detalles más que fundamentales para iniciar un proyecto de enorme magnitud.

¿Cuánto cuesta?

Después de los estudios necesario, River tiene realizado un cálculo de que techar el estadio Monumental demandará una inversión que rondará en los 100 millones de dólares. Para entender la magnitud de la obra, el dinero mencionado es el equivalente a un año de presupuesto para mantener al plantel profesional. No es ninguna casualidad que hable de salidas de ciertos jugadores y la reducción de algunos salarios.

No obstante, el dinero destinado para colocarle una cubierta al estadio se va a financiar con ingresos genuinos del club, que todavía no fueron detallados. Aunque el plan de obra puede visualizar cuál sería uno de esos proyectos, porque la estructura permitirá agregar 7.000 lugares más a los 85 mil que se encuentran disponibles. Estas nuevas ubicaciones podrían venderse para que los socios las tengan por cierta cantidad de años a cambio de un precio considerable.

En lo que respecta al diseño de la estructura, no se conoce y cualquiera de los modelos que se encuentran difundidos en las redes sociales son trabajos hechos por hinchas o proyectos que corresponden a otras agrupaciones no vinculadas con el oficialismo. Es probable que el misterio se revele en los próximos días en el cierre de campaña que Stefano Di Carlo haga antes de la veda electoral.