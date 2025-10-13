En medio de la crisis, River lanza una increíble obra en el Estadio Monumental

River prepara un enorme proyecto en el Estadio Monumental en medio de la crisis: de qué se trata.

En el medio de un crítico presente futbolístico y a pocas semanas de las elecciones que se celebrarán el próximo 1 de noviembre, River Plate se prepara para lanzar un proyecto para continuar ampliando su cancha. La propuesta proviene del espacio oficialista Filosofía River que tiene a Stéfano Di Carlo como candidato, y que cuenta con el apoyo del actual presidente Jorge Brito y de Rodolfo D'Onofrio, su antecesor en el cargo. Según informó Bolavip, se están ultimando detalles para techar el Estadio Monumental.

La directiva del 'Millonario' buscará, en caso de que Di Carlo gane los comicios, llevar adelante el impresionante proyecto que podría convertir al recinto en uno de los más modernos del continente y diferenciarlo ampliamente de sus pares en el fútbol argentino; esta remodelación habilitará que cada uno de los asistentes a un partido queden protegidos de la lluvia, de los rayos del sol y del viento, sino que también se trataría de uno de los requisitos que la FIFA pedirá para que se transforme en una de las sedes del Mundial 2030. Si bien los cálculos estructurales ya fueron realizados y dieron luz verde a la viabilidad de la obra, resta definir cómo será financiada sin poner en riesgo el futuro de la institución. Vale decir que, desde su construcción en 1935, el estadio Monumental nunca tuvo un techo y no se pensó nunca con esa idea.

Además, esta renovación le permitiría aumentar aún más su capacidad, que actualmente permite albergar 85.000 espectadores: tras la construcción de las tribunas inferiores y los palcos en la Sívori y la Centenario, ahora se espera que el número de asistentes pueda ascender a más de 92.800, convirtiéndole en el quinto estadio más grande del mundo y superando al Rose Bowl de Los Ángeles.

¿Es posible un Monumental techado?

Es una respuesta ambigua. Es posible poner en marcha la colocación de un techo para darle otra estética al Estadio Monumental, pero no hay chances en el futuro cercano de que esto se lleve a cabo. “Es algo que deberán preguntarle al próximo presidente, porque no darían los tiempos ni para analizarlo. Es un sueño que todos tenemos y habrá que intentarlo”, afirmó Jorge Brito a comienzos de agosto. Se estima que es una obra que debe realizarse con una gran inversión por detrás, y considerando un detalle más que particular.

La estructura y los terrenos donde el estadio se encuentra son particulares y podrían demandar que el Millonario deba pedir un permiso al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de montar un soporte sobre una vereda que es de uso público. “Habrá que ver cuál es el momento adecuado, cuáles son las fuentes de financiamiento y técnicamente cómo se puede hacer”, agregó el mandatario que dentro de poco dejará su lugar por las comisión que se de van a desarrollar el 1 de noviembre.

