Ferreira, DT de Palmeiras, rendido ante los hinchas de River: "Que lo hagan los nuestros"

Abel Ferreira, DT de Palmeiras, se deshizo en elogios para el Monumental de River.

Abel Ferreira, el entrenador de Palmeiras, se deshizo en elogios para los hinchas de River Plate antes de la revancha en Brasil. El director técnico portugués de 46 años quedó encantado por el comportamiento de los fanáticos del equipo de Marcelo Gallardo en el Estadio Monumental, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Tan maravillado quedó el DT luso con los simpatizantes del "Millonario" que hasta les pidió a sus propios fans que hagan lo mismo en la revancha, en el Allianz Parque de San Pablo. Luego de la victoria por 2-1 en Buenos Aires, al "Verdao" le bastará para avanzar a las semifinales con empatar o hasta con perder por un gol e imponerse en los penales. El vencedor de esta llave se medirá luego con el ganador de Liga de Quito vs. San Pablo, que contó con el triunfo por 2-0 de los ecuatorianos en el cruce inicial como locales.

El DT de Palmeiras les pidió a los hinchas de Palmeiras que sean como los de River: "Empujaba"

Consultado al respecto de la actitud de los aficionados de la "Banda" en el primer cruce de la serie, Ferreira recordó que "era intimidante la forma en la que el rival empujaba". De hecho, comparó: "Es lo que espero que nuestros hinchas hagan este miércoles, lo que sentimos nosotros cuando entramos al Monumental con 80 mil personas y estadio lleno".

Acerca del probable trámite del encuentro de vuelta en la Copa Libertadores, el estratega portugués analizó que “son partidos diferentes, aunque se trate de los mismos equipos otra vez". A pura sinceridad, manifestó: "No sé cómo se desarrollará, no tengo una bola de cristal. Sé cómo nos prepararemos. No habrá grandes sorpresas para ninguno de los dos".

Con relación a lo que viene sucediendo en el máximo torneo continental, el bicampeón de este certamen con Palmeiras disparó: “Miren a Flamengo (ante Estudiantes de La Plata)… El primer tiempo pudo haber sido 4 o 5, pero terminó 2-1". "Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Si la historia se repetirá, no lo sé. No me quedo con el pasado. Son experiencias, lecciones aprendidas. Sé que por mucho que quieras controlar el partido, hay momentos en que se te va de las manos“, se explayó.

“Tenemos un objetivo en esta competición, y lo hemos fijado desde el principio de la temporada. No lo cambiaremos ahora", consideró el luso. Y remató: "El objetivo era conseguir un buen resultado en Argentina para cerrar el partido en casa. No sé cómo se desarrollará el duelo, pero sé lo que queremos: pasar a la siguiente fase. Eso es lo que buscaremos desde el primer minuto hasta el final”.

Palmeiras - River por Copa Libertadores: horario, TV en vivo y streaming online

El "Millonario" visitará al cuadro de Abel Ferreira el miércoles 24 de septiembre a las 21.30 horas de Argentina en el Estadio Allianz Parque de San Pablo (Brasil), con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales Telefe (aire) y Fox Sports (cable). En tanto, el streaming correrá por las cuentas de MiTelefe, Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El vencedor de esta serie se verá las caras en la semifinal con el ganador de Liga de Quito vs. San Pablo, que contó con el triunfo de los ecuatorianos por 2-0 en la ida como locales.

