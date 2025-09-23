Los jugadores no ayudan: las dudas de Gallardo en River ante Palmeiras

El posible once de River ante Palmeiras

A falta de dos días para que una de las llaves de los cuartos de final de la Copa Libertadores se defina, Marcelo Gallardo dispone de algunas dudas para el once de River que le permita ganarle a Palmeiras. Un duelo que puede llegar a marcar un antes y un después en el calendario del Millonario. Avanzar sería un gran golpe de efecto, pero quedar eliminados podría generar una ola de noticias muy negativas.

Lo primero señalar que en la defensa no está claro que el cuerpo técnico vuelva a optar por el sistema de cinco jugadores. Uno que quedó obsoleto porque el equipo de Brasil hizo lo que quiso en el Estadio Monumental. Al punto que a los siete minutos de juego, ya estaba arriba en el marcador. Esto invita a pensar si Lautaro Rivero o Martínez Quarta será el que acompañe a Paulo Díaz y así gestar una dupla de centrales.

El posible once de River ante Palmeiras

Por otro lado, la mitad de la cancha podría sufrir un tremendo cambio que sería el pase de Enzo Pérez de titular a ocupar un lugar en el banco de suplentes. Todo un símbolo de que un ciclo está muy cerca de alcanzar su final. El encargado de reemplazarlo sería Juan Portillo, pero no se debe descartar a Kevin Castaño que viene jugando en dicha posición desde hace varios partidos.

Mientras que en el ataque hay una duda y es la más importante de todas: quién va a acompañar a Maxi Salas. Facundo Colidio y Miguel Borja formaron dupla ofensiva frente a Atlético Tucumán y sus rendimientos no aprobaron. Ninguno de los dos hizo los méritos necesarios como para ser señalado y pensar que dispone de las chances más claras para meterse en el once titular. Una preocupación grande, porque se necesitan goles para revertir la serie y conseguir la clasificación.

Uno que vuelve

Uno que regresar y que va a ser incluido dentro de la formación titular por Marcelo Gallardo es Giuliano Galoppo. Le tocó cumplir una fecha de suspensión por haber sido expulsado ante Libertad de Paraguay en los octavos de final. El volante, goleador, cumplió con el castigo de la CONMEBOL y se encuentra habilitado para ir de arranque.

Su ingreso podría generar que otro referente se siente en el banco de suplentes como sería el caso de Nacho Fernández. El encuentro de ida ante Palmeiras expuso que no reunió las condiciones necesarias para seguir sosteniendo un rol que le cuesta cumplir y que los hinchas vienen señalando desde hace un largo tiempo en las redes sociales. No por nada piden por su “no renovación” en diciembre, cuando su contrato culmine.

Posible once ante Palmeiras

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maxi Salas.

¿No viaja?

Por otro lado, Ian Subiabre sigue sin arreglar la renovación de su contrato con River y esto provocó que se haya perdido el partido ante Atlético de Tucumán. Además se encuentra cerca de no formar parte de la delegación de Argentina que viajará a Chile para disputar el Mundial Sub 20. El delantero se niega a aceptar una cláusula de 100 millones de dólares, debido a que el salario que le ofrecen no es acorde a la misma.

Es por ello que no se descarta que Marcelo Gallardo considere sacarlo nuevamente de lista de concentrados y dejarlo sin actividad de manera oficial hasta que no acepte negociar con los directivos. Algunos trascendidos hablan de un cambio de postura del jugador y Claudio Caniggia, que se desempeña como representante. Las próximas horas van a ser claves para definir si se queda inactivo hasta diciembre del 2026 o vuelva a tener lugar en el plantel.