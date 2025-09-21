La posible formación de River vs. Palmeiras: Gallardo se fue de Tucumán preocupado

Más dudas que certezas para Gallardo en la formación de River vs. Palmeiras.

Si algo le faltaba a River Plate para llegar en forma negativa a la revancha frente a Palmeiras era perder de la manera en que lo hizo ante Atlético en Tucumán. Además del 0-2, el equipo alternativo no estuvo a la altura en el norte argentino, por lo que a Marcelo Gallardo se le achican las posibilidades para armar la formación que se presentará con la obligación de ganar en San Pablo, Brasil.

Luego del 1-2 de la ida por los cuartos de final en el Estadio Monumental, el "Muñeco" perdió a Sebastián Driussi por su lesión. Para colmo, Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja jugaron mal ante el "Decano", por lo que el puesto del "9" es una verdadera incógnita frente al "Verdao". Si bien Maximiliano Salas es una fija, lo mejor del ex Racing se ve por el costado izquierdo, por lo que habrá que ver quién lo acompaña en la ofensiva.

Con Franco Armani asegurado en el arco, quienes también dirán presente seguro son Gonzalo Montiel, Paulo Díaz y Marcos Acuña. Si Gallardo se inclinara por cuatro defensores, todo indica que Lautaro Rivero será el otro central. En el caso de que el director técnico opte por una línea de fondo compuesta por cinco futbolistas, podrían ingresar al equipo Lucas Martínez Quarta o Juan Carlos Portillo.

En el mediocampo también hay incógnitas, aunque Enzo Pérez e Ignacio "Nacho" Fernández arrancarían nuevamente. Por ahora, Kevin Castaño parece ganarle la pulseada a Matías Galarza Fonda para ser el tercer integrante como volante. En tanto, en la ofensiva estará Salas acompañado por Colidio o Borja. En el caso de que el esquema sea con cuatro defensores, saldrían Portillo o Martínez Quarta para darle lugar al propio Galarza o a Juan Fernando Quintero.

La posible formación de River vs. Palmeiras en Brasil

Con cinco defensores:

Armani; Montiel, Paulo Díaz, Martínez Quarta o Portillo, Rivero, Acuña; "Nacho" Fernández, Enzo Pérez, Castaño; Salas y Colidio o Borja.

Con cuatro defensores:

Armani; Montiel, Paulo Díaz, Rivero, Acuña; "Nacho" Fernández, Enzo Pérez, Castaño; "Juanfer" Quintero o Galarza; Salas y Colidio o Borja.

Palmeiras vs. River por la Copa Libertadores: hora, TV en vivo y streaming

El "Millonario" visitará al cuadro de Abel Ferreira el miércoles 24 de septiembre a las 21.30 horas de Argentina en el Estadio Allianz Parque de San Pablo (Brasil), con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales Telefe (aire) y Fox Sports (cable). En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de MiTelefe, Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El vencedor de esta serie se verá las caras en la semifinal con el ganador de Liga de Quito vs. San Pablo, que contó con el triunfo de los ecuatorianos por 2-0 en la ida como locales.

¿Qué necesita River para eliminar a Palmeiras y clasificar?