Un par de días de haber perdido el primer partido ante Palmeiras por la Copa Libertadores, River perdió 2-0 contra Atlético Tucumán, en condición de visitante, en el marco de un encuentro por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura, jugado esta noche aquí.

El defensor paraguayo Clever Ferreira marcó a los 12 minutos del primer tiempo y Leandro Díaz aumentó la ventaja con su tanto a los 23 minutos del complemento.

En el torneo local, el Millonario viene de conseguir un triunfo importante ante Estudiantes en La Plata, ganando por 2 a 1 y manteniéndose con 18 puntos en la cima del Grupo B. Si gana este sábado en Tucumán, quedaría como puntero absoluto de su zona dejando en segundo lugar a Riestra. El equipo de Núñez mantenía su invicto en el Clausura 2025 y busca consolidar su liderazgo pese a presentar un equipo alternativo.

Atlético Tucumán atravesaba un momento complicado tras perder sus últimos dos encuentros en el certamen. El Decano cayó 1-0 ante Gimnasia de La Plata como visitante en la fecha anterior y previamente había perdido 2-0 con Newell's Old Boys en el Coloso del Parque. Estas derrotas mantienen al equipo dirigido por Lucas Pusineri en el octavo lugar de su zona con apenas 9 puntos en ocho partidos disputados.

El conjunto tucumano necesita urgentemente sumar de a tres para mantenerse en zona de clasificación a los octavos de final del torneo. La llegada de un River alternativo podría representar una oportunidad única para el Decano de conseguir una victoria importante ante el líder y cortar la mala racha que atraviesa. El equipo local intentará aprovechar la ventaja de jugar en casa y la ausencia de las principales figuras rivales.

El último antecedente entre ambos equipos fue favorable a River, que ganó 1-0 en marzo pasado con gol de Facundo Colidio. Sin embargo, las circunstancias actuales son muy diferentes, ya que el Millonario no contará con su equipo titular. Las casas de apuestas ubican al conjunto de Núñez como favorito pese a presentar una formación suplente, lo que habla del nivel de la institución y la confianza en los juveniles que tendrán su oportunidad.

Atlético Tucumán vs River Plate: Ficha técnica