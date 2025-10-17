La chicana de Fassi a Armani que calienta Talleres vs. River

Fassi se burló de Armani

El desarrollo del Torneo Apertura expone que se producirá el inicio de la fecha 13 y en ella se dará el duelo que River protagonizará frente a Talleres en la provincia de Córdoba. En la previa se registró un curioso comentario por parte de Andrés Fassi que tuvo como blanco Franco Armani. Algo que despertó bastante enojo entre los hinchas del Millonario, pero que deja expuesta una falencia del arquero.

En el partido ante Sarmiento de Junín, el "Pulpo" protagonizó una jugada que provocó la derrota del equipo de Marcelo Gallardo. Al no poder contener un disparo de media distancia, el rebote benefició a Iván Morales, quien terminó convirtiendo. Nuevamente, se colocó al arquero en el ojo de la tormenta, pero mucho más a los jugadores por no tener la capacidad de dar vuelta un resultado contra uno de los peores equipos del campeonato.

Fassi se burló de Armani

Repasando aquella jugada, un hincha de Talleres se le acercó a Andrés Fassi y le hizo un comentario que fue bien recibido. "Hay que patearle a Armani", expresó. Un claro mensaje de que buscan aprovechar el error de la fecha pasada y condicionarlo para que se vea forzado a cometer uno nuevo. Uno que podría beneficiar a los locales que pretenden salir del fondo de la tabla anual y así evitar el descenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

Hay que recordar que este partido dispone de un sabor especial desde que Talleres se quedó con la Supercopa Internacional frente a River, que se disputó en Paraguay y que con el paso de los meses se transformó en una de las peores derrotas que Marcelo Gallardo sufrió en su regreso. Un entrenador que comienza a ser cuestionado por la falta de resultados, pero más que nada por la apatía que expone su equipo dentro del campo de juego.

El enojo de Fassi con River y la AFA

Por otro lado, la previa del partido expuso un duro enojo de Andrés Fassi por la decisión de River y la AFA de que el encuentro se dispute el próximo sábado 18 de octubre a las 20.30. El mandatario se encargó de dejar en claro que se hicieron varias gestiones para que el mismo se traslade a la tarde del domingo.

"Se le dio acceso al pedido de River de jugar el sábado (18/10) y no al de Talleres de jugar el domingo. Hace 45 días que lo veníamos pidiendo y no se nos dio esa posibilidad. No nos apoyó AFA, no nos apoyó la gente de River. Ellos sabrán por qué. Será otra dificultad más a sortear y pedirle al socio y al padrón que no sea una excusa para que el 95% estén dando su apoyo y su punto de vista para decidir quién tiene que conducir al club en los próximos años", señaló hace unos días. Esto es producto de que el 19 de octubre se votará para elegir Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Asamblea de Representantes.