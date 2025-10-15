Talleres vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Por la fecha 13 del Clausura, River Plate y Talleres se enfrentan el sábado 18 de octubre desde las 22:15 (hora Argentina), en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Así llegan Talleres y River Plate

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura

Talleres viene de ganar en su encuentro anterior a Gimnasia con un marcador de 2-1. Después de empatar 3 juegos y ganar 1, llega a esta jornada con 2 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura

River Plate llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Sarmiento. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria y 3 derrotas, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 8.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue un empate por 1 a 1.

El encuentro será supervisado por Ariel Penel, el juez encargado.

Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura

Fecha 14: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura

Fecha 14: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Horario Talleres y River Plate, según país