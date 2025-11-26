Los 3 marginados de River que busca Quinteros en Independiente como refuerzos

Los 3 marginados de River que busca Independiente como refuerzos

Con la temporada culminada para Independiente, aún resta saber si clasificará o no a la Copa Sudamericana 2026, pero desde la dirigencia en conjunto con Gustavo Quinteros ya piensan en los refuerzos. Hay tres futbolistas que actualmente son parte de River Plate que están en carpeta para sumarse al "Rojo" como fichajes en el mercado de pases venidero. Lo cierto es que no tienen tanto rodaje con Marcelo Gallardo y no sería raro que emigren a Avellaneda.

Desde sus respectivos arribos al "Millonarios", los jugadores en cuestión no tuvieron buenos desempeños de la mano del "Muñeco" y en la última etapa tampoco sobresalieron. Por este motivo, además de que a uno se le vence el contrato el 31 de diciembre, buscarían su salida a la brevedad. Claro que, además hay uno de ellos que está lesionado y recién volvería en los próximos meses, pero antes pasaría al "Rey de Copas" donde dio sus primeros pasos.

Los 3 jugadores marginados de River que buscará Independiente para el 2026

Tanto Fabricio Bustos como Maximiliano Meza comenzaron a sonar fuerte en las paredes del Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini en las últimas horas. El lateral derecho, suplente de Gonzalo Montiel, tiene muy pocos minutos de la mano de Gallardo y no continuaría en el club aunque su vínculo es hasta diciembre del 2027. Por otro lado, el volante con pasado en Monterrey de México que tiene contrato hasta finales del 2026 que atraviesa una avulsión en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda también está en los planes, aunque su regreso a las canchas sería dentro de tres meses.

Por otro lado, Miguel Ángel Borja sería otro de los apuntados por la dirigencia de Independiente para el mercado de pases. El delantero colombiano que tuvo su etapa goleadora con Martín Demichelis perdió lugar con el "Muñeco" en el banco a manos de Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Facundo Colidio, por lo que sería una pieza fija para salir una vez que expire su contrato cuando termine el 2025. Por supuesto, todo dependerá de las negociaciones, pero lo cierto es que hay chances de que se concreten.

Maximiliano Meza, actualmente lesionado, sería uno de los buscados por Independiente en el mercado de pases

Las dos figuras que pueden irse de Independiente en el mercado de pases

Tanto Kevin Lomónaco como Felipe Loyola corren el riesgo de irse en enero del 2026, aunque sus vínculos culminan a mediados como a fines del 2028, respectivamente. Sin embargo, son dos de las principales figuras del equipo que comanda Quinteros y no tienen su futuro asegurado en la institución. Claro que, también existe la posibilidad de que emigren por sus cláusulas de salida, aunque dependerá de los clubes interesados en ejecutarla.

Qué necesita Independiente para clasificar a la Copa Sudamericana 2026

Después de que Rosario Central, San Lorenzo, River Plate y Deportivo Riestra se despidan del campeonato, ahora el "Rojo" dependerá de los clubes que siguen en carrera en el Clausura y están por encima suyo en la tabla anual. Es el caso de Boca, Argentinos Juniors, Racing, Barracas Central, Lanús y Tigre -estos dos últimos se enfrentan este miércoles por un lugar en cuartos-, que, de salir campeones, habilitarán al "Rojo" a jugar la Sudamericana.

En contraposición, si se consagran Estudiantes de La Plata, Gimnasia de La Plata o Central Córdoba de Santiago del Estero, Independiente no clasificará. Por otro lado, la consagración del "Granate" del pasado sábado contra Atlético Mineiro no sólo le dio el cupo al "Guapo", sino también que acrecentó la ilusión en el "Diablo".