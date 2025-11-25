Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras perder con Racing: qué chances le quedan

Marcelo Gallardo no encontró respuestas contra Racing ni en todo el año.

El año 2025 para River Plate fue muy parecido a una pesadilla. Un club que gastó mucho dinero en los últimos mercados de pases, pero que no pudo trasladar esa inversión a un buen fuincionameinto colectivo como equipo y a éxitos deportivos. Esto quedó claramente reflejado en lo que fue este cierre de temporada, donde el "Millonario" tocó fondo con sus derrotas como local contra equipos como Deportivo Riestra y Sarmiento, la derrota contra Boca y la dolorosa reciente derrota frente a Racing, que se lo llevó puesto desde la actitud y el empuje.

En lo que fue el peor año de Marcelo Gallardo desde que dirigió por primera vez el club en 2014, River se encuentra frente a un escenario inédito en los últimos años. Después de perderse cinco ediciones seguidas entre 2010 y 2014 (con el descenso en el medio), el elenco "Millonario" lleva una década entera yendo a la Libertadores sin falta que comenzó en 2015. No clasificar significaría cortar una racha muy importante para la institución y, quizás, el fin de una era exitosa que tuvo como epicentro máximo la final ganada en 2018 contra Boca.

Esto requiere River para ir a la Copa Libertadores 2026

River ya no depende de sí mismo para ir a la próxima Libertadores. En la tabla anual quedó ubicado en el cuarto lugar por detrás de Rosario Central y Boca (ya están clasificados) y Argentinos Juniors (por ahora jugaría la pre-Libertadores desde fase 2). Esto hace que en primera instancia solo pueda aspirar al mal llamado repechaje en caso de que se den una serie de resultados, instancia por la que pasó este año el conjunto "Xeneize". Pero por ahora se estaría quedando afuera y jugaría Copa Sudamericana.

Un River sin rumbo que depende de otros resultados.

Lo que necesita River para ir a la pre-Libertadores es que Boca, Argentinos Juniors o Lanús salgan campeones. Esto porque los dos primeros terminaron mejor en la anual y liberan un cupo, mientras que en el caso del "Grana", al ya haber clasificado por ser campeón de la Sudamericana le dejaría su cupo al equipo que esté mejor acomodado en la tabla por fuera de los clasificados, lo que le abre la chance al "Millo". En caso contrario, River con cualquier otro equipo campeón va directo a la Copa Sudamericana.

Independiente, el otro posible beneficiado

El título de Lanús en Paraguay le abrió otro panorama tanto a River como a Independiente, que después de haber tenido un segundo semestre para el olvido, debe esperar como se resuelva el Clasura 2025 para jugar la Sudamericana del próxmo año. Al "Rojo" le sirve que salgan campeones Boca, Argentinos Juniors, Lanús, Barracas Central, Tigre y Racing, ya que terminaron por delante en la tabla anual y liberan un cupo.