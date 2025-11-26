Una tragedia sacudió a la localidad de Sáenz Peña, provincia de Chaco. Un nene de 8 años murió ahogado luego de caer en un pozo de agua mientras jugaba cerca de su casa.

El triste episodio ocurrió durante la tarde del pasado domingo, en el lote 52 del barrio La Chiquita, ubicado en Colonia Uriburu. Su mamá, una joven de 26 años, contó que pasaron varios minutos y su hijo no regresaba. De esta manera, decidió salir a buscarlo.

Al acercarse al agujero, la mujer encontró al chico sumergido en el agua. Desesperada, pidió ayuda a los familiares que estaban en el lugar. Tras mucho esfuerzo, lograron sacar al menor y trasladarlo de urgencia en un móvil de la Sección Rural hasta el hospital local.

Sin embargo, los médicos del centro de salud constataron que el nene había ingresado sin signos vitales, cerca de las 17.20, y confirmaron su fallecimiento por ahogamiento.

Luego del trágico desenlace, la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 ordenó realizar un acta de constatación en el lugar del hecho, con la intervención del Gabinete Científico. Además, se tomaron declaraciones testimoniales a los padres y a los familiares que participaron del rescate.

El cuerpo del chico fue llevado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente, mientras que las actuaciones continúan bajo la dirección del fiscal en turno.

Un nene de un año y medio murió al caer del noveno piso por el hueco de un ascensor

Hace poco más de una semana, un nene de un año y medio murió luego de caer nueve pisos por el hueco de un ascensor de un edificio en el barrio porteño de Flores. El trágico hecho ocurrió en avenida Avellaneda al 2400. Cuando sucedió, la víctima estaba junto a su familia.

Una unidad de la colectividad judía asistió al damnificado hasta que llegó personal del SAME, Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Comisaría Vecinal 7 C de la Policía de la Ciudad.

En el lugar se encontraron con la víctima, un bebé de un año y cuatro meses, que cayó al vacío desde el octavo piso -de un edificio de 10- hasta el subsuelo.

De inmediato, los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y después lo trasladaron al Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, ubicado en Aranguren al 2700, por ser el más cercano a la zona. A pesar de los esfuerzos, constataron su fallecimiento como consecuencia de politraumatismos y un paro cardíaco.

La Justicia comenzó una investigación para esclarecer los hechos. Intervino en el caso la Fiscalía Criminal y Correccional 12, que solicitó la presencia de la Unidad Criminalística Móvil para que realice todas las inspecciones planimétricas y averiguaciones testimoniales para la causa.

El resultado preliminar de las pericias indicó que el ascensor funcionaba correctamente al momento del trágico suceso.