Lanús vs. Tigre por el Torneo Clausura: hora, TV en vivo y streaming online

Lanús buscará mantener la euforia tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana cuando reciba a Tigre este miércoles por los octavos de final del Torneo Clausura. El Grana, que viene de vencer a Atlético Mineiro por penales en una épica definición en Asunción, deberá cambiar rápidamente el chip y enfocarse en el plano local ante un Matador que clasificó con lo justo a esta instancia. El premio para el ganador de esta llave será enfrentar a Racing en cuartos de final, equipo que eliminó a River con un contundente 3-2 en el Cilindro.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Lanús y Tigre, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Lanús y Tigre?

El partido entre Lanús y Tigre por los octavos de final del Torneo Clausura se jugará este miércoles 26 de noviembre de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports para toda Argentina. El streaming online irá por TNT GO, Telecentro Play, Cablevisión Flow y DGO. El árbitro principal del partido será Leandro Rey Hilfer, con Fabrizio Llobet como VAR.

El conjunto granate llega a este compromiso en un momento histórico tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana el pasado sábado. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino batalló durante 120 minutos ante Atlético Mineiro en Asunción y con el arquero Nahuel Losada como figura en la tanda de penales, levantó el título continental por segunda vez en la historia del club.

En lo que respecta al plano local, Lanús también exhibió un gran nivel durante el Clausura y culminó segundo en la Zona B con 30 puntos, lo que le otorgó la ventaja de disputar este encuentro en La Fortaleza. Además, en caso de clasificar a cuartos de final, también ejercerá la localía en esa instancia, un beneficio importante para las aspiraciones del Grana en el torneo doméstico.

Por su parte, Tigre terminó séptimo en la Zona A con 22 puntos y se metió en octavos esperando resultados hasta la última fecha del Clausura. El Matador logró su clasificación de forma ajustada y ahora enfrenta el difícil desafío de visitar a un Lanús en plena celebración continental.

El conjunto de Victoria llega a este duelo con una sola victoria en sus últimos seis partidos, un registro que evidencia el irregular momento futbolístico del equipo. El técnico Dabove deberá encontrar la fórmula para que su equipo vuelva al nivel mostrado en la primera parte del semestre si quiere pasar de ronda ante un rival motivado y con viento a favor.

El ganador de esta llave se medirá ante Racing en los cuartos de final del Torneo Clausura. La Academia se impuso en un partidazo por 3 a 2 frente a River en el Cilindro y espera rival para continuar su camino en busca del título. Este dato agrega un condimento especial a la eliminatoria, ya que el premio es medirse ante uno de los grandes del fútbol argentino.

Formaciones probables de Lanús y Tigre

Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias o Alan Barrionuevo, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Julián López, Jalil Elías, Sebastián Medina, Elías Cabrera; David Romero, Ignacio Russo.

El técnico de Lanús, Mauricio Pellegrino, planea repetir los mismos titulares que se alzaron con la gloria en Asunción. Si bien inicialmente se pensó en alguna rotación más acelerada, el estratega granate se inclinaría por repetir los mismos jugadores que conquistaron la Copa Sudamericana si los ve físicamente aptos para afrontar este compromiso definitorio.

El conjunto de Lanús contó con cuatro días de descanso tras la final continental del sábado pasado, un margen que Pellegrino considera suficiente para que sus futbolistas estén en condiciones de rendir al máximo nivel. La confianza depositada en el once campeón refleja la intención del entrenador de capitalizar el momento anímico del plantel y mantener la química futbolística del equipo.

Por el lado de Tigre, el técnico Diego Dabove pudo recuperar a dos futbolistas que tenía lesionados de cara a este encuentro. Jabes Saralegui y Valentín Moreno forman parte de la lista de convocados y están disponibles para el partido de octavos de final. Sin embargo, el Matador sufre una baja sensible en defensa, ya que Joaquín Laso llegó a la quinta tarjeta amarilla en el partido ante Boca y debe cumplir una fecha de suspensión. En ese marco, Dabove deberá definir quién lo reemplaza en el once inicial: las opciones son Ramón Arias o Alan Barrionuevo, y la decisión se conocerá momentos antes del inicio del encuentro.

Lanús vs. Tigre: ficha técnica