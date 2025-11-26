La Rioja impulsa un proyecto para modificar el régimen del ARCA y asegurar una distribución más justa de fondos

Desde La Rioja celebraron el proyecto en la Cámara alta del Congreso de la Nación para modificar el régimen del ARCA (ex AFIP) con el fin de garantizar la distribución de fondos hacia las provincias. Distintos gobernadores que se reunieron en la 22° Asamblea de Gobernadores realizada el pasado jueves en la provincia de Santiago del Estero manifestaron su apoyo al proyecto.

El proyecto del senador riojano, Fernando Rejal, junto a otros tres senadores peronistas busca modificar diferentes normas para lograr las transferencias de ingresos a las provincias respecto a fondos que no se distribuyen de inmediato y se van acumulando. Además se busca eliminar la arbitrariedad y discrecionalidad en el envío de montos provenientes de la recaudación y conforma la coparticipación y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de varias provincias.

En el comunicado oficial que emitió el bloque Convicción Federal anunciaron que esos proyectos serán parte de "la discusión del Presupuesto 2026" y que sintetiza en una "limitación del 1,9% al 1% como alícuota del ARCA, establecida en Ley 26.546 atento a que este porcentaje alcanza para cumplir la finalidad para el cual fue conformado, y que ese 0,9% restante reingrese a la masa coparticipable de las provincias".

En qué consiste el proyecto

El objetivo de esta reforma tiene la idea de garantizar mayor previsibilidad financiera, mejorar la distribución de fondos y recuperar atribuciones legislativas en materia tributaria. Además incorporación automática de fondos no utilizados a la vez que se garantiza los necesarios para los salarios de los empleados del organismo.

Desde el Gobierno nacional se continúa con el discurso de la falta de fondos para las provincias mientras promueve la aprobación de un Presupuesto asfixiante. Del mismo modo, se sabe que luego de la disputa por el balance comenzará el debate por la reforma laboral e impositiva. En este sentido, los gobernadores manifestaron que ante de cualquier debate, se debe ajustar el Presupuesto 2026.

La Rioja recibió respaldo por parte de la Asamblea de Gobernadores

El diputado nacional Ricardo Herrera destacó el fuerte respaldo político que recibió La Rioja por parte de las provincias del Norte Grande durante la 22° Asamblea de Gobernadores realizada en Santiago del Estero. El legislador calificó el acompañamiento como “un reconocimiento unánime y un gesto de solidaridad real” hacia el reclamo riojano por los fondos de coparticipación que la Nación dejó de enviar.

En diálogo con el programa Políticamente, Herrera consideró que el encuentro fue “muy positivo” y subrayó que el planteo de La Rioja “fue reconocido de manera unánime por todas las provincias del norte”. “Me sorprendió para bien la consideración que tienen con el planteo de La Rioja. Fue un reconocimiento unánime, un gesto de solidaridad real con nuestra provincia”, afirmó.