EN VIVO
Quiniela

Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 27 de noviembre de 2025

En VIVO - Actualizado hace 8 minutos

Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 27 de noviembre de 2025.

La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoyEn vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy jueves 27 de noviembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.

Hace 12 minutos

Quiniela Nacional y Provincia: La Primera

Quiniela Nacional: La Primera

A la cabeza: 

 

Quiniela Provincia: La Primera

A la cabeza: 

Hace 14 minutos

Quiniela Nacional y Provincia: La Previa

Quiniela Nacional: La Previa

A la cabeza: 0586

  • 1: 0586
  • 2: 2837
  • 3: 6702
  • 4: 8074
  • 5: 3982
  • 6: 7303
  • 7: 4352
  • 8: 1691
  • 9: 8389
  • 10: 5345
  • 11: 0541
  • 12: 7281
  • 13: 1953
  • 14: 1750
  • 15: 8548
  • 16: 2612
  • 17: 9133
  • 18: 9015
  • 19: 4991
  • 20: 2743

Letras de la Nacional: IBGW

Quiniela Provincia: La Previa

A la cabeza: 0866

  • 1: 0866
  • 2: 6526
  • 3: 9984
  • 4: 6321
  • 5: 9015
  • 6: 1348
  • 7: 6152
  • 8: 5984
  • 9: 6687
  • 10: 2728
  • 11: 5378
  • 12: 4014
  • 13: 5536
  • 14: 0365
  • 15: 0666
  • 16: 1697
  • 17: 8819
  • 18: 3036
  • 19: 4333
  • 20: 9366

Trending
Boca Juniors
Paredes llegó a Boca: dónde jugará el volante en el esquema de Russo Manuel Giles
Las más vistas