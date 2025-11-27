La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy jueves 27 de noviembre de 2025, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del jueves 27 de noviembre de 2025
En VIVO - Actualizado hace 8 minutos
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy jueves 27 de noviembre de 2025.
Hace 12 minutos
Quiniela Nacional y Provincia: La Primera
Quiniela Nacional: La Primera
Quiniela Provincia: La Primera
Hace 14 minutos
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 0586
- 1: 0586
- 2: 2837
- 3: 6702
- 4: 8074
- 5: 3982
- 6: 7303
- 7: 4352
- 8: 1691
- 9: 8389
- 10: 5345
- 11: 0541
- 12: 7281
- 13: 1953
- 14: 1750
- 15: 8548
- 16: 2612
- 17: 9133
- 18: 9015
- 19: 4991
- 20: 2743
Letras de la Nacional: IBGW
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 0866
- 1: 0866
- 2: 6526
- 3: 9984
- 4: 6321
- 5: 9015
- 6: 1348
- 7: 6152
- 8: 5984
- 9: 6687
- 10: 2728
- 11: 5378
- 12: 4014
- 13: 5536
- 14: 0365
- 15: 0666
- 16: 1697
- 17: 8819
- 18: 3036
- 19: 4333
- 20: 9366
