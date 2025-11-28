El ministro del Interior, Diego Santilli, recibirá este viernes a las 10 en Casa Rosada al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, como parte de la ronda de negociaciones que lleva adelante para lograr apoyos al Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria que presentará el oficialismo en extraordinarias. En paralelo, esta mañana en el Congreso se realizará la sesión de jura de 23 de los 24 de los senadores electos. La única que no lo hará es la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde, quien fue impugnada por su causa por posesión de cocaína en Estados Unidos y sus presuntos vínculos con Fred Machado, acusado de narco.
Con la reforma laboral de Milei cambia un trámite clave que hacen todos los trabajadores
El Gobierno planea reducir la burocracia y digitalizar los registros laborales. Qué dijo el Gobierno hasta ahora.
Amparados por Milei, grupos pro dictadura se envalentonan y desafían la lucha de DDHH
Tras romper un acuerdo democrático y designar a un militar en actividad e hijo de un acusado de crímenes de la dictadura, una organización abiertamente pro genocidas, convocó una marcha a Plaza de Mayo. "La sociedad tiene que movilizarse porque siempre fue así la lucha contra la impunidad, fue una lucha dura pero colectiva y muy valiente", pidieron desde los organismos de derechos humanos.
Empezó con una campaña presidencial que negó el terrorismo de Estado, siguió con la visita oculta que diputados del nuevo oficialismo libertario hicieron a represores presos en Ezeiza y se profundizó con la designación como ministro de Defensa de un militar en actividad cuyo padre está acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. Ahora, un nuevo grupo que niega los crímenes de los genocidas anunció una marcha que busca provocar e insultar algunos de los símbolos más emblemáticos de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia: los pañuelos blancos y la Plaza de Mayo. Mientras la política se muestra lenta para reaccionar, los organismos de derechos humanos toman de nuevo la iniciativa y salen a la calle con la consigna de resistir a 50 años del comienzo de la última dictadura cívico militar.
Milei y la tortura: voto en la ONU y crisis en las cárceles
El Gobierno se alineó completamente a Estados Unidos e Israel y sigue sus posiciones políticas, pero también existe un contexto nacional: los casos de torturas y tratos crueles en las cárceles de todo el país crecieron por encima del promedio histórico.
El Gobierno Nacional tuvo más de un motivo para votar la semana pasada en contra de la resolución contra la tortura de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Además del alineamiento automático con los Estados Unidos e Israel, los únicos otros dos países que se opusieron al pronunciamiento, pudieron haber pesado cuestiones internas. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, los casos de torturas y tratos crueles en las cárceles de todo el país crecieron por encima del promedio histórico, lo que motivó un durísimo informe del Comité Nacional contra la Prevención de la Tortura (CNPT) ante el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU.
Jalil pasó por la Casa Rosada y alimentó las versiones de división en Diputados
El gobernador de Catamarca estuvo en un encuentro organizado por el salteño Sáenz para armar un gran bloque federal y luego se mostró en la Casa Rosada con Adorni y Santilli. Sin sus cuatro diputados, Unión por la Patria quedaría cerca de perder su condición de primera minoría.
"No hemos hablado de eso todavía. Pero las cámaras, diría que en todo el mundo, están más fragmentadas que antes porque los partidos políticos tienen menos peso", respondió el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, cuando le preguntaron si los cuatro diputados de su provincia se van a ir del bloque de Unión por la Patria. Sonó más como un sí que como un no. Jalil participó de un encuentro organizado por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que busca ampliar la bancada de Innovación Federal con aportes de otras provincias. También estuvo en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, para discutir propuestas para Catamarca. El Gobierno está muy interesado en dividir el bloque de Unión por la Patria porque el oficialismo quedaría a tiro de convertirse en la primera minoría en Diputados. "No nos avisaron nada y los diputados catamarqueños no tienen información", respondían desde el bloque que preside Germán Martínez.
El Norte se le planta a Milei y planifica un bloque propio en Diputados
En la casa de Salta, los jefes provinciales iniciaron conversaciones para armar una bancada propia y se evalúa un posible interbloque con los ex mileistas de Coherencia. Neuquén va por su cuenta. Cómo impacta al Presidente y al peronismo. El ojo en Santiago del Estero.
Los gobernadores de las provincias del norte avanzan en la conformación de un nuevo bloque para la nueva cámara de Diputados. En el marco de la reconfiguración de la Cámara baja, los legisladores que asumirán nuevos cargos ya presentaron sus renuncias.
El Gobierno refuerza la estrategia de tasas para restar presión al dólar
La Comisión Nacional de Valores limitó la posibilidad de los fondos de inversión de financiar operaciones de caución y busca evitar que se utilicen esos pesos para comprar dólar y presionar por una devaluación. Por el feriado en Estados Unidos hubo pocas operaciones en el mercado financiero. El cierre de fin de mes activó el mercado de futuros.
El permanente deterioro de las Reservas Netas del Banco Central a lo largo del año
El Gobierno dispuso limitar las inversiones de los Fondos Común en operaciones de caución (préstamos de pesos a corto plazo contra garantía en títulos) en una estrategia para mantener alta la tasa de interés de ese instrumento y restar liquidez al mercado donde suelen buscar fondos los inversores que apuestan en el mercado de divisas a la devaluación del dólar.
Por la baja en la actividad económica, cayó la venta de combustibles en octubre
La mayor caída se registró en el segmento de gasoil grado 2, la más consumida del país, que tuvo un retroceso del expendio de 11,24%. Este combustible se utiliza en el transporte de camiones, máquinas del agro, sector industrial y logístico.
La venta de combustibles en el país, un termómetro de la actividad económica, cayó luego de seis meses de leves subas consecutivas. En octubre, el expendio de naftas y gasoil disminuyó 1,2% en comparación con el mismo mes del año pasado. En el décimo mes del año se comercializaron 1.446.396 metros cúbicos (m³), frente a 1.463.958 m³ del mismo mes de 2024, según un informe de Surtidores que registra la dinámica mensual de la venta de combustibles en vehículos.