"No hemos hablado de eso todavía. Pero las cámaras, diría que en todo el mundo, están más fragmentadas que antes porque los partidos políticos tienen menos peso", respondió el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, cuando le preguntaron si los cuatro diputados de su provincia se van a ir del bloque de Unión por la Patria. Sonó más como un sí que como un no. Jalil participó de un encuentro organizado por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que busca ampliar la bancada de Innovación Federal con aportes de otras provincias. También estuvo en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, para discutir propuestas para Catamarca. El Gobierno está muy interesado en dividir el bloque de Unión por la Patria porque el oficialismo quedaría a tiro de convertirse en la primera minoría en Diputados. "No nos avisaron nada y los diputados catamarqueños no tienen información", respondían desde el bloque que preside Germán Martínez.