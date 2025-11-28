Lorena Villaverde llegó como diputada de LLA en 2023 y en octubre fue electa senadora en Río Negro.

La senadora electa María Lorena Villaverde, representante de La Libertad Avanza por Río Negro, quedó en el centro de una polémica por una causa sobre narcotráfico en Estados Unidos que la involucra. Hoy, su ingreso a la Cámara Alta quedó en suspenso a la espera de que sus pares evalúen si tiene o no idoneidad moral para asumir el cargo.

El actual diputado de Unión por la Patria, Martín Soria, fue quien había revelado que Villaverde fue detenida en 2002 en Estados Unidos por tráfico de cocaína y que actualmente enfrenta investigaciones por lavado de dinero y estafas en Argentina.

Según el legislador, Villaverde fue arrestada en Florida con 400 gramos de cocaína, y su caso fue calificado dentro del narcotráfico. Además, Soria aseguró que en 2017 su vivienda fue allanada en una causa vinculada al lavado de dinero y que existen denuncias por la venta fraudulenta de terrenos en Las Grutas, Río Negro.

Quién es Lorena Villaverde

Villaverde nació en San Antonio Oeste y estudió en Cipolletti, donde completó el nivel secundario. Comenzó la carrera de Contador Público en la Universidad Nacional del Comahue, pero no la terminó. En el sector privado, trabajó en marketing turístico, actividades portuarias y desarrollos inmobiliarios.

A pesar de haberse mudado entre varias ciudades, como San Antonio, Cipolletti y Buenos Aires, finalmente se estableció en Las Grutas, donde se destacó como empresaria. Es madre de dos hijos y, según quienes la conocen, siempre mantuvo una postura crítica hacia la política tradicional.

En 2023, motivada por la figura de Javier Milei, decidió dar el salto a la política y se postuló como candidata a intendenta de Las Grutas. Aunque no ganó la intendencia, su crecimiento dentro del espacio libertario le permitió ser electa diputada nacional por Río Negro ese mismo año.

La hoy senadora electa fue detenida en 2002 por tenencia de cocaína en Estados Unidos.

En el Congreso, Villaverde se ubicó en el ala más dura de La Libertad Avanza, participando activamente en debates sobre economía y seguridad. Fue una de las legisladoras que más defendió la represión durante la marcha de jubilados y suele lanzar duras críticas contra la oposición.

El enfrentamiento entre Villaverde y Martín Soria se agravó en las últimas sesiones parlamentarias. La diputada acusó al «clan Soria» de frenar obras en Río Negro, a lo que el exministro de Justicia respondió mostrando documentos que vinculan a Villaverde con narcotráfico en Estados Unidos y con causas judiciales en Argentina.

La asunción de Villaverde, en duda

Los senadores electos en octubre pasado juraron en la sesión especial de este viernes, completando la nueva integración del Senado. En este contexto, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) inicia una nueva etapa en la Cámara alta, pero persiste la incertidumbre sobre el pliego de Lorena Villaverde, impugnado por su causa de posesión de cocaína en Estados Unidos y sus presuntos vínculos con Fred Machado, acusado de narcotráfico.

La asunción de los nuevos senadores debería ser un trámite sencillo, pero el pliego de Villaverde está impugnado por el peronismo. Fuentes del bloque de LLA señalaron a El Destape cautela ante la situación. El pliego volvió a comisión para un análisis más detallado, que sería la semana que viene. Es la única senadora electa que no juró en la jornada de hoy.