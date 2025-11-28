Lilia Lemoine se comió una insólita fakenews sobre Canosa y Massa: “Leche”.

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine protagonizó un insólito derrape en las redes sociales al compartir una fakenews. La legisladora cayó en la trampa de una cuenta parodia en X que atribuía una declaración falsa y con doble sentido a Viviana Canosa sobre Sergio Massa.

Sin chequear la fuente ni el contexto, Lemoine interpretó la frase sobre tener "buena leche" de manera sexual y lanzó una pregunta pública que desató burlas: "Ah... ¿la probó?".

El episodio comenzó cuando la cuenta @Infobaecorn, que aclara en su biografía ser una "parodia del periodismo argentino", subió una placa falsa con la cara de Viviana Canosa. El texto inventado decía: "Viviana Canosa se sinceró y dio su apoyo a Massa de cara al 2027: 'No tengo dudas de que Massa tiene buena leche'".

El derrape de Lilia Lemoine

Lejos de advertir la sátira, Lilia Lemoine citó el tuit y validó la noticia falsa con un comentario que dejó atónitos a los usuarios de X. "Ah... la probó?", escribió la diputada, sexualizando la frase y dando por hecho que la conductora había hecho esa declaración.

El error de comprensión lectora y la caída ante una fake news tan evidente generaron una ola de críticas, ya que la cuenta origen se identifica claramente como humorística, dejando a la referente de Javier Milei en offside por su interpretación literal y vulgar.