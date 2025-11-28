PS Plus anunció sus descuentos exclusivos para el Black Friday 2025: todas las ofertas

En el marco del Black Friday 2025, PlayStation anunció una serie de descuentos exclusivos para quienes quieran suscribirse —o actualizar su plan— a PlayStation Plus, el servicio que habilita juego online, catálogo de títulos y beneficios adicionales para usuarios de PS4 y PS5.

La promoción ofrece hasta 33% de rebaja en los planes anuales y estará vigente hasta el 5 de diciembre, con opciones que se adaptan a cada perfil de jugador o jugadora de la región.

¿Qué descuentos tiene PS Plus en este Black Friday?

La oferta incluye los tres niveles del servicio y contempla tanto a nuevos usuarios como a quienes ya están suscriptos y desean cambiar de plan:

Essential (12 meses) : hasta 20% de descuento para nuevas suscripciones.

Extra (12 meses) : hasta 25% off para nuevas suscripciones y para quienes actualicen desde Essential o Extra.

Deluxe (12 meses): hasta 33% de descuento, aplicable a nuevas suscripciones y a usuarios actuales que actualicen desde Essential o Extra.

Todos los niveles de PS Plus están disponibles por tiempo limitado durante la campaña de Black Friday, lo que permite acceder a un año completo del servicio con un precio más accesible.

Qué ofrece cada plan de PS Plus

PlayStation recordó que su servicio está dividido en tres niveles con beneficios escalonados:

PS Plus Essential

Juego online.

Juegos mensuales para sumar a tu biblioteca.

Descuentos exclusivos en la PlayStation Store.

Guardado en la nube.

PS Plus Extra

Incluye todos los beneficios de Essential, más:

Acceso a un catálogo de cientos de juegos de PS4 y PS5 que podés descargar y jugar sin costo adicional.

PS Plus Deluxe

Incluye todo lo anterior, más:

Catálogo de Clásicos de generaciones anteriores.

Pruebas de juegos exclusivos por tiempo limitado.

Juego a distancia con PlayStation Portal.

¿Qué juegos incluye el servicio?

En los niveles Extra y Deluxe, PS Plus ofrece acceso a títulos destacados como The Last of Us Parte II, Cyberpunk 2077, Mortal Kombat 1, Hogwarts Legacy, entre otros grandes lanzamientos recientes del ecosistema PlayStation.

Con descuentos de hasta un tercio del precio original y acceso a distintos catálogos según el plan elegido, el Black Friday 2025 se convierte en uno de los mejores momentos del año para quienes quieran entrar al mundo de PS Plus o mejorar su suscripción actual.