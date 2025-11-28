En medio del escandaloso evento antivacunas que promovió una diputada del PRO, el partido de Mauricio Macri salió a diferenciarse de la legisladora al afirmar que "cree en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia". Al cuestionar el nivel de la cantidad de inmunizaciones en la actualidad, el espacio también deslizó críticas al gobierno de Javier Milei y pidió "no naturalizar este retroceso". Se desconoce si habrá o no una sanción interna contra la diputada.

"En el PRO creemos en la ciencia, en la prevención y en las políticas públicas basadas en evidencia. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso histórico con las campañas de vacunación y con la salud pública como un pilar indispensable para el bienestar de todos los argentinos", publicó el partido amarillo en sus redes sociales. El comunicado se conoce un día después de que la diputada chaqueña Marilú Quiroz organice en el Anexo de la Cámara Baja un evento en el que se promocionaron discursos contra la vacuna anticovid.

"Desde el PRO impulsamos y acompañaremos siempre políticas que fortalezcan la vacunación, mejoren el acceso a la salud y protejan a las familias argentinas. Nuestro compromiso es claro: más prevención, más ciencia y menos enfermedades que ya creíamos superadas", agregó el partido de Macri.

Además de tener que marcar distancia de la exposición titulada “¿Qué contienen realmente las vacunas COVID-19?”, el PRO también se diferenció de las políticas sanitarias del gobierno de Milei al hacer alusión al actual estado de las campañas de vacunación. "La caída en la tasa de vacunación en los últimos años ha reabierto la puerta a patologías que la Argentina ya casi no registraba. No podemos naturalizar este retroceso. Vacunarse no es una opinión: es una responsabilidad individual y colectiva", añadió el principal aliado de la gestión libertaria.

En ese sentido, el PRO planteó: "Durante nuestro gobierno, Argentina alcanzó niveles récord de vacunación, ampliando coberturas, fortaleciendo el Calendario Nacional y promoviendo una cultura de prevención que permitió mantener controladas enfermedades que hoy, lamentablemente, vuelven a aparecer".

La defensa de la diputada

Esta mañana, la legisladora chaqueña volvió a defender la realización su evento porque "hay que escuchar todas las voces". Quiroz no pudo responder sobre la rigurosidad científica de los planteos durante el panel y pidió "llamar a los médicos" que participaron.

"Hay que cuestionarse. No está mal ni bien, hay que releer todas las cosas. Llamen a los médicos ustedes y pregúntenle ustedes. Yo soy una ciudadana que brindó el espacio", dijo la diputada en diálogo con El Destape 1070.

Al ser consultada por el rigor médico y el análisis de doble ciego que necesitan las investigaciones científicas para ser validadas, la legisladora del partido aliado del Gobierno Nacional argumentó que "no fue Pepito a exponer" sino que hubo "un montón de material" que fue tratado en el panel.