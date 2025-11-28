Endeudamiento en stand by: la oposición no se sentó y no dio quórum

La sesión en la Cámara de Diputados bonaerense

La sesión en la Cámara de diputados bonaerense para tratar el pedido de endeudamiento de Axel Kicillof se cayó por falta de quórum. Sólo se sentaron 39 diputados y diputadas que responden al bloque de Unión por la Patria. Amén de ello, en el recinto y en distintas oficinas había diputados de la oposición de varios bloques que no dieron su aval. En tanto, en el Senado provincial llamaron a cuarto intermedio "sin horario".

En la previa a la sesión, y después, la rosca continuó en todo momento. Minutos antes de comenzar, Sergio Massa habló directamente con Alexis Guerrera - presidente de la Cámara - y con Facundo Tignanelli - presidente del bloque y directo de Máximo Kirchner. “Se han hecho todos los intentos”, dijo el diputado provincial camporista en la sesión. “Los ministros vienen trabajando las leyes, todo el equipo del Gobernador ha instado al diálogo y pareciera que hay una voluntad de que no se pueda llevar adelante esta ley que es fundamental para la Provincia”, agregó. Así, Unión por la Patria apuntó a las sillas vacantes opositores que había en el recinto.

Las negociaciones son frenéticas por estas horas. "Lo importante es que salga el acuerdo, estamos cerca", dijo a El Destape uno de los negociadores del Ejecutivo provincial. En las cercanías de la Legislatura se los pudo ver a Mariano Cascallares y a Gabriel Katopodis sumamente atentos a sus celulares.

Mariano Cascallares y Gabriel Katopodis, los dos interlocutores de PBA en la negociación con la oposición.

Trabas políticas

Según pudo averiguar El Destape, el verdadero motivo por el cual no sale el endeudamiento sería la forma de distribución del Fondo para los Municipios. Desde Gobernación fueron directos: “Hay un espacio que quiere usar ese fondo a discrecionalidad”, y advirtieron: “Si no sale, comunicaremos públicamente cada uno de los pactos que hay”. Si bien no brindaron mayores detalles, una de las alianzas políticas sería entre una fuerza que está dentro del peronismo con un espacio del radicalismo y del PRO. “Ellos saben muy bien”, indicaron.

Alexis Guerrera y Facundo Tignanelli hablando por teléfono con Sergio Massa

Tras la sesión caída, algunos diputados del bloque oficialista afirmaron que desde ayer el propio gobernador Axel Kicillof se hizo cargo de las negociaciones que hasta ahora venían llevando Mariano Cascallares, Gabriel Katopodis y Agustina Vila. Sin embargo esa versión fue desmentida desde un bloque libertario e incluso diputados de otra fuerza opositora, que afirmaron no haber recibido llamado durante el jueves.

En tanto, en la mesa de negociación hay cargos en juego que desde Casa de gobierno ya cedieron: uno en el Tribunal Fiscal, en el Consejo de Educación y en el directorio el BAPRO. Desde un espacio del radicalismo bregan por una silla vitalicia: Jueza en la Corte Suprema bonaerense. El ahora senador nacional, Maximiliano Abad, insiste con que un cargo en la Corte debe ser para Marina Sánchez Herrero, presidenta del Concejo Deliberante de General Pueyrredón y su esposa. El pedido se renueva cada año, desde al menos 2020. Todo parece indicar que el cargo en la Justicia no entraría en el debate actual.