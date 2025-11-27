Canciller alemán Merz dice que Ucrania necesitará un ejército fuerte tras cualquier acuerdo de paz

El canciller alemán Friedrich Merz celebra una rueda de prensa con el primer ministro de Estonia Kristen Michal en la Cancillería de Berlín, Alemania,

, 27 nov (Reuters) -Ucrania necesitará unas fuerzas armadas fuertes y garantías de seguridad tras cualquier acuerdo de paz con Rusia, y Kiev no debe verse obligada a ceder territorio, dijo el jueves el canciller alemán Friedrich Merz.

Luego de subrayar que tanto los intereses europeos como los ucranianos en materia de seguridad están en juego, Merz afirmó que se están discutiendo las garantías con Estados Unidos y Ucrania.

"Ucrania necesita unas fuerzas armadas fuertes, y si se alcanza un acuerdo de paz... Ucrania seguirá necesitando fuerzas armadas fuertes y garantías de seguridad fiables por parte de sus socios", aseguró Merz en una conferencia de prensa con su homólogo estonio.

La garantía más importante, dijo, es un ejército ucraniano bien equipado.

"Por eso estamos discutiendo también el futuro tamaño objetivo del ejército ucraniano", dijo Merz, añadiendo que era demasiado pronto para discutir cualquier despliegue de tropas internacionales.

Países europeos han insistido en que el límite máximo para Ucrania debería ser de 800.000 soldados en lugar de 600.000.

Merz también dijo que Ucrania no debe ser forzada a aceptar concesiones territoriales y que la línea del frente debe ser el punto de partida de cualquier negociación.

(Reportaje de Madeline Chambers y Andreas Rinke; Editado en español por Aldo Nicolai)