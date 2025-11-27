Reparto de Stranger Things 5: lista de actores y actrices de la serie de Netflix

El elenco completo de la última temporada de "Stranger Things".

La última temporada de Stranger Things está lista para convertirse en uno de los estrenos más impactantes del año y en el cierre definitivo de una historia que marcó más de una generación a través de Netflix. Con el anuncio de que la quinta entrega será la final, los creadores prometen un desenlace épico, más oscuro y con un tono emocionalmente más cargado que cualquier temporada anterior. Los nuevos episodios retomarán de inmediato el momento crítico en que quedó la trama: Hawkins fracturado, el Mundo del Revés expandiéndose sin control y el grupo dividido, intentando entender cómo enfrentar una amenaza que ahora ya no es local, sino global.

Los primeros capítulos profundizarán en la conexión de Will con Vecna y el rol clave que jugará en la batalla final. Su vínculo con la oscuridad será uno de los motores narrativos más importantes. A la vez, Once deberá enfrentar los límites de sus poderes y asumir que la responsabilidad de detener la invasión recae casi por completo sobre ella. La temporada también mostrará cómo el grupo intenta reunirse, superar pérdidas, resolver conflictos internos y buscar una estrategia común en un panorama donde el riesgo es más alto que nunca.

Elenco principal de "Stranger Things":

Millie Bobby Bon Jove como Once

Finn Wolfhard como Mike Wheeler

Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

Noah Schnapp como Will Byers

Sadie Sink como Max Mayfield

Winona Ryder como Joyce Byers

David Harbour como Jim Hopper

Natalia Dyer como Nancy Wheeler

Joe Keery como Steve Harrington

Elenco principal de "Stranger Things".

Nuevas adiciones al elenco de Stranger Things en la quinta temporada

La producción de la última temporada también llega con una marcada apuesta por la innovación en la narrativa. Los guionistas sumaron personajes clave que permitirán ampliar el conflicto más allá de Hawkins y profundizar en la historia. Estas nuevas adiciones representan la voluntad del equipo de cerrar el relato con un universo más amplio, complejo y emocionalmente cargado, introduciendo nuevas perspectivas en medio del enfrentamiento definitivo contra la amenaza que azota a los protagonistas.

Nell Fisher como Holy Wheeler

Nell Fisher

Linda Hamilton como Dr. Kay

Linda Hamilton

Jake Connelly como Derek Turnbow

Jake Connelly

Alex Breaux como Teniente Robert Akers

Alex Breaux

Amybeth McNulty como Vickie

Amybeth McNulty

Con este equipo frente a la cámara y una historia preparada para dar su golpe final, la última temporada de Stranger Things promete convertirse en un fenómeno cultural más allá de su despedida.