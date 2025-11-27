Un nuevo caso de violencia escolar sacude a la Argentina. En Alderetes, provincia de Tucumán, una niña de 13 años fue apuñalada por un compañero de curso y continúa internada en el Hospital del Niño Jesús bajo observación médica. El agresor la atacó con un cuchillo en el establecimiento educativo y le ocasionó una herida que requirió una intervención quirúrgica.

Las autoridades provinciales comunicaron que la paciente ingresó al hospital con una lesión punzante en el hemitórax izquierdo -es decir, la mitad izquierda de la cavidad torácica- que en un primer momento fue considerada superficial y tratada mediante sutura. Como quedó en observación médica, durante la noche detectaron una acumulación de sangre entre el pulmón y la pared torácica que obligó a una intervención rápida.

El violento hecho

Durante la tarde del martes, en la Escuela Media de Alderetes, las y los niños se encontraban en las aulas como todos los días. Cuando estaban a punto de salir al recreo, el agresor extrajo de sus pertenencias un cuchillo de 30 centímetros de largo y atacó a una de sus compañeras.

Tanto la víctima como el victimario tienen 13 años, según indicaron las fuentes policiales de la causa.

Afortunadamente, docentes y estudiantes que estaban alrededor reaccionaron rápidamente y dieron intervención urgente al Sistema de Atención Médica de Emergencias. Los agentes de salud trasladaron a la niña al hospital pediátrico, donde fue atendida de inmediato.

La Policía también hizo una rápida aparición en la escena, secuestrando el arma blanca utilizada para cometer el ataque y resguardando el aula para preservar la escena. Las primeras evaluaciones señalaron que el ataque no puso en riesgo la vida de la menor.

La Unidad Fiscal Criminal Nº 1 caratuló provisoriamente la causa como "tentativa de homicidio" mientras que el agresor fue restituido a su familia permaneciendo a disposición de la Justicia hasta que se determinen las circunstancias del ataque.

El último parte médico: cómo está la niña atacada

El ministro de Salud Pública provincial Luis Medina Ruiz leyó en una conferencia de prensa el último parte médico y explicó ante los medios que la niña se mantiene consciente y lúcida, que recibe tratamiento para el dolor y que continúa internada en terapia intermedia acompañada permanente por el personal de salud.

La directora del Hospital del Niño Jesús, Inés Gramajo, habló del accionar médico desde que la niña ingresó al lugar. “Estamos preparados para resolver patologías complejas. Al llegar la niña, se realizaron los estudios correspondientes y quedó internada para control evolutivo”, explicó.

En la conferencia de prensa, Medina Ruiz felicitó a las y los trabajadores de los ministerios de Salud y Educación provinciales por el trabajo conjunto y subrayó el acompañamiento del gobernador Osvaldo Jaldo.

El antecedente en Mendoza

Hace casi tres meses una alumna de 14 años disparó al aire tres veces en la escuela Marcelino H. Blanco de La Paz, provincia de Mendoza. Había ingresado al establecimiento portando el arma reglamentaria de su padre, un ex efectivo de la Policía de San Luis.

La menor se atrincheró en la escuela y comenzaron a circular videos en los que se la veía caminando enojada por la institución, con el arma en sus manos y buscando a su víctima. Se desplegó el protocolo para casos de alta crisis con las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), personal del Grupo de Exposición Similar (GES) y del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS).

Afortunadamente, horas después del inicio de la situación se pudo contener a la menor sin lamentar ninguna tragedia. La joven fue abordada por psicólogos y algunos de los estudiantes evacuados fueron trasladados al hospital de La Paz por ataques de pánico.