Netflix: A qué hora se estrena Stranger Things 5 en Argentina.

Netflix empezó la cuenta regresiva para el esperado estreno de la temporada final de Stranger Things, serie que arrancó en 2016 y se convirtió en una de las favoritas de los suscriptores. El show creado por Matt y Ross Duffer tendrá un estreno dividido en 3 volúmenes y el primero, que comprende 4 episodios, se podrá ver a partir de hoy, aunque muchos están expectantes porque aún estos no se encuentran disponibles.

A qué hora se estrena Stranger Things 5 en Argentina

La temporada constará de 8 episodios y los primeros 4 llegan este miércoles 26 de noviembre, desde las 22 en horario local. Algunos de los episodios de la primera tanda tendrán una duración de "película" (alrededor de 80 minutos, una hora y veinte).

El volumen 2 de Stranger Things (3 capítulos) llegará el 25 de diciembre de 2025, en Navidad, y el episodio final se lanzará el 31 de diciembre de 2025, marcando el cierre definitivo de la serie. Los capítulos se liberarán también a las 22, horario de Argentina.

De qué trata la temporada final de Stranger Things

Otoño de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Eleven, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez.

El elenco incluye a Winona Ryder (“Joyce Byers”), David Harbour (“Jim Hopper”), Millie Bobby Brown (“Once”), Finn Wolfhard (“Mike Wheeler”), Gaten Matarazzo ("Dustin Henderson"), Caleb McLaughlin ("Lucas Sinclair"), Noah Schnapp ("Will Byers"), Sadie Sink ("Max Mayfield"), Natalia Dyer ("Nancy Wheeler"), Charlie Heaton ("Jonathan Byers"), Joe Keery ("Steve Harrington"), Maya Hawke ("Robin Buckley"), Priah Ferguson ("Erica Sinclair"), Brett Gelman ("Murray"), Jamie Campbell Bower ("Vecna"), Cara Buono ("Karen Wheeler"), Amybeth McNulty ("Vickie"), Nell Fisher ("Holly Wheeler"), Jake Connelly ("Derek Turnbow"), Alex Breaux ("teniente Akers") y Linda Hamilton ("doctora Kay").