CABA ya tiene Presupuesto 2026, tras negociación entre PRO y LLA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires consiguió la aprobación del Presupuesto 2026 tras una maratónica sesión en la Legislatura en la que los legisladores del PRO negociaron el apoyo de La Libertad Avanza (LLA). "Por quinto año consecutivo, la Ciudad tiene un presupuesto con equilibrio fiscal", celebró el alcalde porteño, Jorge Macri. Hubo 38 votos afirmativos entre amarillos y libertarios contra 21 negativos del peronismo y la izquierda.

"La Legislatura aprobó hoy el Presupuesto 2026 con el consenso y el aporte de la mayoría de las fuerzas políticas. Es una muestra de que, con responsabilidad y diálogo, podemos acordar prioridades para seguir mejorando la vida de los porteños", festejó el jefe de Gobierno porteño en sus redes sociales. En su mensaje, Jorge Macri agradeció a sus legisladores y a "todas las fuerzas políticas" que lo hicieron posible. "Es un presupuesto equilibrado: orden fiscal, menor presión impositiva e inversión fuerte y sostenida en movilidad, seguridad, salud, educación y obra pública", detalló.

Para el jefe del distrito, el proyecto aprobado permitirá "una baja importante de impuestos" entre los que destacó la "eliminación y reducción de Ingresos Brutos para trabajadores no profesionales, exenciones y eliminaciones en el Impuesto de Sellos y ampliación de la exención total de ABL para jubilados". En total, las partidas aprobadas para el 2026 serán de $17 billones 347 mil millones, lo que lo configura como el Presupuesto más grande del país.

Además, Jorge Macri resaltó las "prioridades claras" que tuvo la iniciativa en cuanto a movilidad, seguridad y educación. "Se cuadruplica la inversión respecto de 2023, con la renovación total de los coches de la Línea B, modernización de las líneas A y C, el Anillo Pampa, obras en la Autopista Dellepiane y el inicio de la Línea F, la primera nueva línea de Subte en más de 20 años", explicó sobre las obras de transporte.

También destacó que la seguridad seguirá siendo "un área prioritaria y de las de mayor inversión" y que educación "continúa siendo el área con mayor presupuesto, con el 20% del total". "Más obras en hospitales, modernización de equipos e Historia Clínica Digital en toda la ciudad", añadió en relación a salud.

Las críticas al Presupuesto aprobado

En contraposición, la presidenta del bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Legislatura, Claudia Neira, aseguró que el Presupuesto "no ofrece soluciones a muchos de los problemas de los porteños" y criticó que tenga un abultado monto de 17 billones con "las prioridades totalmente alteradas". "Mientras el comercio, el turismo y los sectores que producen en la Ciudad siguen en caída, el gobierno de Jorge Macri sólo se limita a subordinar los recursos de la Ciudad a la alianza con LLA y a las políticas de Milei, que no trajeron un solo beneficio para la economía de los porteños", señaló Neira.

La jefa de la bancada peronista recordó que su bloque propuso eliminar el pago de Ingresos Brutos para todos los monotributistas de la Ciudad pero que "el acuerdo del PRO con LLA" no lo permitió y lo restringió solo a que queden eximidas "las primeras categorías" del impuesto. "La última colocación de deuda que dejará U$D 200 millones adicionales era más que suficiente para afrontar este alivio impositivo en un contexto crítico", remarcó.

En esa línea, agregó que en el distrito porteño "sobran recursos pero faltan ideas y sobre todo un plan de gobierno que priorice a quienes producen, trabajan y generan empleo".