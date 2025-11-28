Rolando Graña ganó el Martín Fierro y se la pudrió sin filtros a Milei: "No nos importa".

El periodista Rolando Graña recibió el premio Martín Fierro de Cable que el programa que conduce, GPS, ganó a Mejor Programa de Interés General Semanal. Cuando subió al escenario, apuntó sin filtros contra el presidente Javier Milei, quien constantemente ataca a los periodistas.

Tras agradecer a APTRA, al América TV y a Daniel Vila, quien lo "soporta hace más de 20 años", Graña cambió el tono de la celebración para marcar una postura gremial y política. "No podemos, los que tenemos la oportunidad de recibir este premio, dejar de marcar algunas cosas que han pasado en este país", introdujo el periodista.

Fue entonces cuando apuntó directamente contra la retórica libertaria: "El año 2024 fue el año en el que un presidente, por primera vez en los 40 años de democracia, dijo que había que odiar a los periodistas y que no se odiaba lo suficiente a los periodistas".

Los cuestionamientos a Milei por sus ataques al periodismo

El conductor de GPS también denunció la violencia física sufrida por los trabajadores de prensa en la calle, avalada desde el discurso oficial. "Fue el año en que también vimos cómo se les volvió a pegar a los periodistas en las manifestaciones deliberadamente", remarcó.

Para cerrar, Graña dejó un mensaje de resistencia y reivindicación del oficio frente al poder de turno. "Y eso es nuestro laburo y nosotros estamos para marcar que seguimos haciendo nuestro laburo. No nos importa si nos odia un presidente. Gracias", concluyó, bajando del escenario entre aplausos.