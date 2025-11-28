Qué serie recomendada de Netflix ver este fin de semana del 29 y 30 de noviembre 2025

"El último samurái en pie", disponible en Netflix.

El último samurái en pie es una serie japonesa de acción, disponible y estrenada en Netflix, que combina drama histórico con una estructura de juego de supervivencia. La trama se sitúa a finales del siglo XIX, en la era Meiji, poco después de la abolición del estatus de samurái. La historia parte cuando 292 samuráis, caídos en desgracia y sin privilegios, son convocados al antiguo templo Tenryū-ji en Kioto. Allí, se les propone un torneo brutal: recolectar tablillas de madera que les dan sus rivales derrotados, mientras avanzan por la histórica ruta Tōkaidō rumbo a Tokio. Solo el último sobreviviente obtendrá un premio millonario.

El protagonista es un ex samurái invicto: Shujiro Saga. Su motivación no es la gloria, sino salvar a su familia y su aldea en medio de una crisis social. A lo largo del viaje: lleno de peligros, traiciones, duelos encarnizados y dilemas morales, Saga se enfrenta a su pasado y a la dura realidad de un Japón que se redefine.

Protagonistas de "El último samurái en pie"

El rol central está a cargo de Junichi Okada, quien además de protagonizar la serie es productor y coreógrafo de las escenas de acción. Otros nombres destacados del reparto incluyen Yumia Fujisaki y Kaya Kiyohara, quienes interpretan personajes clave en esta travesía mortal. Además aparecen actores como Masahiro Higashide, Hideaki Itō, entre otros.

En cuanto al equipo creativo, la serie fue dirigida por Michihito Fujii, Kento Yamaguchi, y Tōru Yamamoto, con guion a cargo de Fujii, Yamaguchi y Risa Yashiro.

La producción es ambiciosa: casi 300 actores, vestuario histórico, locaciones reales, coreografías elaboradas de combate con espadas, todo diseñado para preservar tanto la fidelidad histórica como la intensidad dramática.

Elenco de "El último samurái en pie", de Netflix.

¿Miniserie o habrá más de esta serie?

La primera temporada consta de 6 episodios de entre 47 y 58 minutos. Por el momento, El último samurái en pie se presenta como una miniserie autoconclusiva. No hay anuncio oficial de una segunda temporada. Dado que adapta la novela homónima del escritor Shōgo Imamura, y que cubre todo el arco principal con los 6 capítulos, puede que la historia esté pensada para terminar aquí.