La tercera temporada de un serie japonesa arrasa en Netflix y un influencer que se dedica a hacer críticas de cine dio su parecer al respecto. Se trata de la ficción Alice in Borderland, una creación que se encuentra dentro de los géneros de ciencia ficción, drama y thriller.

La serie está basada en el manga que lleva el mismo nombre, escrito por Haro Aso, y dirigido por Shinsuke Sato. El elenco de Alice in Borderland está compuesto por Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya como protagonistas, cuyos personajes se encuentran atrapados en una versión vacía paralela de Tokio.

El influencer Javi Ponzo asegura que los fanáticos de El Juego del Calamar no pueden dejar de ver esta serie, ya que tiene los mismos condimentos. A pesar de que la recomendó, el experto dio a conocer que la historia ya estaba cerrada en la segunda temporada y dio a entender que, si bien no está mal, no era necesaria una tercera. "Tengo sentimientos encontrados con estos nuevos episodios y en el reel te los detallo sin spoilers. Igual, está buena, pero… Sinopsis: De vuelta en el mundo real y sin recuerdos de Borderland, Arisu y Usagi conocen a Ryuji, un profesor obsesionado con las experiencias cercanas a la muerte. Si ya la viste, contame que te pareció. Te leo", escribió Ponzo en el pie de foto de su posteo.

Un clásico de zombies arrasa en Netflix

Los amantes del cine de zombies están revolucionados por una reciente incorporación al catálogo de HBO Max: un clásico del terror de principios de los 2000 que volvió a captar la atención del público. Se trata de Exterminio, la icónica película protagonizada por Cillian Murphy que en su momento reunió a miles de espectadores en todo el mundo.

Esta producción británica dirigida por Danny Boyle se estrenó en el Reino Unido el 1 de noviembre de 2002 y llegó a los cines estadounidenses el 27 de junio de 2003. Además de Murphy, el reparto contó con las actuaciones de Naomie Harris, Brendan Gleeson, Megan Burns y Christopher Eccleston. El impacto del film fue tan grande que inspiró una secuela titulada 28 Weeks Later, así como una novela gráfica desarrollada a partir de la misma historia.