Nuevo cruce entre Lemoine y Pagano en Diputados: Moreau debió intervenir para frenar la pelea

Nuevo cruce entre Lemoine y Pagano en Diputados: debieron intervenir para frenar la pelea

Las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano volvieron a protagonizar un tenso enfrentamiento en la Cámara baja, durante una sesión en la que se debatía el límite al uso de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y el pedido del juez Mirabelli para avanzar en medidas contra José Luis Espert. El episodio incluyó acusaciones, insultos, forcejeos y grabaciones mutuas; lo que obligó a la vicepresidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, a intervenir para restablecer el orden.

Cómo fue el cruce entre Lemoine y Pagano

La pelea se produjo en el sector de la banca de Pagano, cuando Lemoine -ligada a La Libertad Avanza- se acercó con su celular en mano y comenzó a grabar a la ex periodista y a la diputada Lourdes Arrieta.

Ambas sostenían carteles con la consigna “Narcotráfico nunca más”, en respuesta a una frase de campaña del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y al escándalo protagonizado por Espert.

Según el registro, las diputadas le dijeron “ñoqui” a Lemoine y taparon la cámara con papeles. En medio del forcejeo, Lemoine acusó haber recibido un golpe en la mano y lanzó: “Mirá cómo me dejaste, Marcela. Me pegaste y quedó grabado. ¿Así le pegás a tu hijo? Me preocupa”. Pagano respondió con ironía: “Sí, dale, denunciame. Narco”. Luego, intentó frenar a Lemoine cuando esta quiso romper uno de los carteles, lo que derivó en gritos y acusaciones cruzadas.

En medio de la pelea, Arrieta inició una transmisión en vivo por Instagram, mientras Lemoine continuaba filmando con su celular. En el video se escucha a Pagano y Arrieta gritar: “Pobrecita, le tocaron la mano y dice que le pegaron... Ahí se va como una rata. Como lo que es: un parásito”.

El escándalo interrumpió la intervención de la diputada Marcela Coli, cuyos dichos quedaron opacados por los gritos. Ante la situación, Cecilia Moreau debió tomar la palabra: “Les voy a pedir a las diputadas Lemoine y Pagano que se dejen de pelear adentro del recinto”.

Peleas entre Lemoine y Pagano

No es la primera vez que ambas legisladoras se enfrentan en el Congreso. A fines de agosto, durante la exposición del jefe de Gabinete Guillermo Francos, protagonizaron otro cruce. Pagano pidió a Lemoine que se corriera para poder ver al funcionario y ante la negativa, denunció públicamente su actitud y pidió intervención de seguridad.

El vínculo entre ambas se volvió cada vez más conflictivo desde que Pagano rompió con La Libertad Avanza y formó su propio espacio. Los cruces, que incluyen insultos, grabaciones y forcejeos, que ya son recurrentes en el Congreso.