Este domingo 7 de septiembre tuvieron lugar las elecciones para representantes en la legislatura bonaerense, que renueva la mitad de sus bancas: 46 diputados y 23 senadores provinciales. 12 millones de personas estaban empadronadas en las ocho secciones electorales, incluyendo a importantes personalidades de la política, como Karina Milei, que no fue sola, sino que la acompañó Lilia Lemoine.

La hermana del presidente se vio acompañada por la diputada nacional este mediodía, a la hora de emitir su voto en el Instituto Pedro Poveda de Vicente López. La presencia de Lemoine no pasó desapercibida y varios periodistas la interceptaron para poder hacerle algunas preguntas, aunque todo terminó de la peor manera: desde acusaciones de acoso y amedrentamiento, hasta una amenaza de llamar a la Policía.

En primera medida, con las cámaras ya encendidas y mientras caminaban, la diputada nacional por La Libertad Avanza se vio sumamente molesta por la insistencia de los trabajadores de prensa y sus modos para detenerla: "No me toques, ¿sabés lo que le hacés a una persona cuando la frenás, la agarrás y le entorpeces el paso? Me dejan en paz". Tras ello, uno de los hombres mencionó que la figura política no "deseaba hablar", algo que la hizo darse vuelta y responder. "No, pará, pero me estaba agarrando del brazo. No se hace", exclamó.

Tras un intercambio de palabras, le extendieron el micrófono al son de un "dale, hablá, decí lo que vos quieras". Tras una pausa, sostuvo: "Ustedes saben como sacar a una persona, les encanta". "Pero no es la idea", respondió uno de ellos, desatando la ira de su interlocutora: "Callate, ¿querés que hable o querés hablar vos?".

"¿Saben qué? Son cinco tipos amedrentándome, me dejan en paz ahora mismo y me voy o llamo a la Policía", disparó. "¿Por qué tanto nerviosismo en el Gobierno?, ¿qué pasa?", le consultó uno de los periodistas, a lo que ella respondió iracunda: "Esto es acoso muchachos, por dios". Tras esto, sacó su teléfono y comenzó a grabar lo que estaba sucediendo.

"Les estoy pidiendo que me dejen en paz, son cinco tipos que me están siguiendo, no me dejan en paz. Entonces, como ellos siempre muestran lo que ellos quieren, yo les voy a mostrar la realidad", vociferó con su cámara en "modo selfie" mientras dejaba atrás a los trabajadores de prensa. "Ah, se quedaron quietos ahora que los están grabando. Así son, así es la prensa. Te hacen cualquier barbaridad y después, cuando vos los grabas a ellos... ¡Se terminó!", manifestó, a lo que enumeró: "Mienten, agreden, perjuran. Y cuando vos sacás la cámara y grabás, ahí se calman. Tres cuadras me siguieron, empujándome, agarrándome, gritándome e insultándome".