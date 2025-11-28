La reacción de Mariana Brey cuando perdió el Martín Fierro con Santiago Cúneo.

La periodista Mariana Brey no pudo disimular su indignación por perder el premio Martín Fierro Digital a Mejor Panelista ante su colega Santiago Cúneo. Qué hizo.

Cuando se anunció el triunfo de Cúneo, Mariana Brey miró a la cámara y sonrió, descreyendo del resultado que se había enunciado. Cúneo ganó por su participación en GPS, por A24.

El duro discurso de Cúneo contra Milei tras ganar el Martín Fierro

Cuando subió al escenario, el periodista hizo un crudo discurso contra la represión del gobierno de Javier Milei. "Este es un acto de justicia de Aptra, lo comparto con los despedidos; con los jubilados; con los reprimidos; con cada uno que sufre este gobierno de ocupación y sepan que al final de la carrera será una victoria popular. Vivimos en un país unitario y salvaje, por eso más que nunca a todos, los convoco a la confederación. Volver a Rosas y terminar con los salvajes unitarios", expresó.

"Este premio tiene que ver con la censura que sufrimos cuando íbamos a poner al aire El Rey Desnudo, una producción de A24 que nunca llegó a debutar por la intromisión de un gobierno que creyó que nos podían callar", señaló Cúneo.

Asimismo, el periodista ganador del Martín Fierro de Cable sostuvo: "Le quiero agradecer a Daniel Vila la generosidad de haberme dejado militar un año entero en GPS con Rolando. A mí mujer, que preparó el programa para el debut que nunca fue. Y obviamente, hoy, este premio a ese programa que no fue es la respuesta a los monopolios de medios que hoy también están acá sentados y creen que van a poder con nosotros".