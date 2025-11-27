Mariana Brey dijo una burrada y Pablo Duggan la humilló en vivo: "Es mentira"

Mariana Brey dijo una burrada y Pablo Duggan la humilló en vivo.

La pantalla de C5N ardió con un fuerte cruce en Duro de Domar, programa en el que el conductor Pablo Duggan humilló a la panelista Mariana Brey. Qué pasó al aire.

Mariana Brey intentó justificar la crisis del sector atacando al "modelo proteccionista" y quejándose de los precios locales. Pablo Duggan no se lo dejó pasar: interrumpió su argumento, calificó sus dichos como una "falacia" del Gobierno y la expuso al aire explicándole por qué su razonamiento dejaría a la Argentina con un fuerte desempleo.

El cruce comenzó cuando Mariana Brey opinó que la industria argentina es "débil" debido al proteccionismo de años anteriores. Su argumento se centró en el precio final de los productos. "No entiendo por qué el consumidor tiene que hacerse cargo de sostener una determinada cantidad de empleados (...) pero el costo que paga es tener que comprar un producto que lo podés conseguir hoy 40% o 50% más barato", sostuvo la panelista. Brey intentó comparar la situación con Estados Unidos, asegurando que allí no existen esos sobreprecios respecto a China. "Vos acá pagás más caro un producto hecho en Argentina cuando desde afuera viene muchísimo más barato", insistió.

La "falacia" que reprodujo Mariana Brey y le marcó Pablo Duggan

Fue allí cuando Pablo Duggan la cruzó con dureza: "Es mentira eso". El conductor tomó la palabra para desmontar el discurso de su compañera. "Esa es la mentira de este Gobierno y por eso que vos decís no va a quedar nadie con trabajo en la Argentina", sentenció Duggan.

El periodista continuó con su explicación a Brey: "En todos los países del mundo hay aranceles de importación. No podés comparar la escala de la industria argentina con la escala de la industria china". Para rematar la "humillación" conceptual, Duggan citó el proteccionismo de Donald Trump y cerró con un diagnóstico lapidario sobre la política actual: "Acá se bajaron todos los aranceles y el dólar está bajísimo. No hay ninguna industria que pueda competir. Es una falacia".