Papelón: Mariana Brey criticó a La Renga para defender a Milei

El papelón de Mariana Brey en pleno vivo.

La histórica disputa entre Javier Milei y La Renga por el uso de Panic Show volvió a escalar, pero esta vez por un motivo inesperado: una frase de Mariana Brey que descolocó a todos durante el ciclo Fractura Expuesta (Carnaval Stream). La periodista, conocida por respaldar al Presidente en varias polémicas, terminó protagonizando un momento incómodo que rápidamente se viralizó.

La Renga lleva más de tres años repudiando que Milei utilice su emblemático tema en actos políticos. En entrevistas recientes, la banda fue tajante al respecto. “El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país”, dijo Gabriel “Tete” Iglesias, asegurando que jamás autorizaron al mandatario a usar la canción y que sus ideas están “del otro lado” de lo que representa el grupo.

En medio de ese clima, la banda se presentó este fin de semana en el Dama’s Day Volumen 4, en Luján. Allí, mientras sonaba Panic Show, un imitador de Milei —con peluca, traje, máscara y gestos exagerados— subió al escenario, provocando risas y un gesto evidente de burla. Cuando ese video llegó al programa donde trabaja Brey, la panelista reaccionó con una frase que dejó mudos incluso a sus compañeras.

“Tienen que agradecerle a Milei, ¡por favor!”, lanzó, indignándose por la sátira del recital. Y remató: “Yo ni sabía la cara del cantante de La Renga hasta que vi esto”. Su comentario provocó sorpresa en el estudio y abrió un debate inmediato.

El ninguneo de Mariana Brey a La Renga

Lejos de frenar allí, Brey redobló la apuesta. “No es Cerati, ni Calamaro, ni Fito Páez, que los reconocés enseguida. Yo no sabía quién era”, insistió. Luego admitió que conoce la banda, pero aclaró que no sigue su música. Sus palabras generaron incomodidad en vivo y un efecto inmediato en redes, donde fue tendencia por la comparación.

Con el apoyo de otras panelistas, Brey continuó su razonamiento y sostuvo que Milei “iluminó” a la banda por elegir Panic Show como parte de su estética política. “Desde ese día, tienen más exposición”, afirmó. Cinthia Fernández sumó combustible diciendo que “pegarle a Milei puede ser la mejor estrategia para cosechar aplausos”.