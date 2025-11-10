Nancy Pazos humilló a Mariana Brey y se la mandó a guardar en vivo: "Abogada".

La periodista Nancy Pazos volvió a protagonizar un fuerte cruce en vivo con su compañera Mariana Brey, quien quedó humillada. Qué se dijeron en la pantalla de Telefe.

El intercambio ocurrió cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estuvo de invitado en A la Barbarossa. "Vamos a un caso muy puntual, que es el Garrahan. Para el Garrahan, lo único que pedía la ley es algo muy parecido a lo que terminó haciendo ahora el Presidente", comenzó Nancy Pazos en dirección a Menem.

"Hubo rumores de que no lo estarían aceptando", le contestó Menem, pero Nancy Pazos aclaró: "Lo aceptaron y lo festejaron porque fue parte de la luche que ellos tuvieron"

Luego, Martín Menem insistió con que "los directivos no lo aceptaron", a lo que Pazos le dijo: "Los directivos no lo aceptaron para ellos. No para los médicos. Los médicos y enfermeros estuvieron festejando acá, con Feinmann también". "Había uno que estaba en las listas en otro lado", siguió Menem, pero la periodista le retrucó: "Hace política como vos y no está mal, está muy bien para la democracia, que todo el mundo puede hacer política".

La interrupción de Mariana Brey

En ese momento Mariana Brey interrumpió el intercambio para opinar que "lo que está mal es mentir" y agregar: "Lo que está mal es evitar decirlo".

"La plata, concretamente, del Garrahan, que no se les dio antes, se les dio ahora. Y la sensación es que es algo tipo caprichoso: 'bueno, la ley no la cumplimos', pero después sí aparece la plata y está. Y en realidad...", siguió Nancy Pazos, pero Brey no la dejó terminar: "Nancy, los del Garrahan están contentos con el 60% de aumento. ¿Cuál es el cuestionamiento? Cuando lo dan porque lo dan, cuando no lo dan porque no lo dan". "Bueno, cuando termine de hablar tu abogada defensora te pregunto", sentenció la periodista.