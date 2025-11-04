Nancy Pazos hizo un potente análisis de la situación económica del país.

Durante su programa en Radio 10, Nancy Pazos realizó un fuerte análisis sobre el rumbo económico del Gobierno y reveló detalles que, según explicó, el oficialismo intenta disimular. Con un tono crítico y didáctico, la periodista explicó por qué el plan de Javier Milei enfrenta dificultades estructurales que aún no logra resolver.

“Los economistas más ortodoxos le dicen a Milei que si él no suma reservas esto no va a pasar nunca. Es decir, tiene que tener reservas el Banco Central para que baje el riesgo país y, por ende, él pueda ir al préstamo privado”, comenzó explicando Pazos, al abordar el problema de la falta de divisas.

Luego, buscó poner en palabras simples lo que muchos analistas financieros remarcan en privado: “Yo sé que esto es muy técnico, pero solo quiero decirles que esa sensación de inminente abismo que teníamos antes de las elecciones, para aquellos que entienden más que nosotros, no ha pasado”.

El filoso análisis de Nancy Pazos sobre la situación económica del país y el plan de Javier Milei

La conductora enfatizó que, aunque el Gobierno intenta proyectar optimismo, los indicadores económicos no acompañan. “Te cuento algunos detalles de lo que están discutiendo los economistas, el mercado, lo que se ve de afuera, porque es evidente que hay un termómetro que sigue marcando en rojo a Milei en su plan económico, más allá de que él se sienta rubio, alto y de ojos celestes”, ironizó Pazos, en una frase que rápidamente se viralizó.