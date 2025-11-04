Baby Etchecopar humilló en vivo a Milei por la crisis: "No tenés..."

Baby Etchecopar humilló en vivo a Milei por la crisis: "Una mierd...".

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar se la pudrió en vivo al presidente Javier Milei por festejar en medio de la brutal crisis económica que sufre la Argentina. Qué le dijo en A24.

En Basta Baby, el periodista mostró el video que difundió Presidencia de la entrada de Milei a la reunión con su nuevo gabinete, con el que se dio sentidos abrazos y hasta saltó para festejar. "Todavía no festejamos lo bien que nos va con 0% de inflación. ¿Sabés qué pasa? El doble de cero es cero", expresó Baby Etchecopar.

"Por más que haya cero inflación, si no tenés guita, es una mierda", continuó el conductor televisivo y radial, quien profundizó: "Es como que digan 'el dólar está barato'. Sí, pero no tengo para comprar, hermano".

Por último, le hizo un pedido al Presidente: "Javier, urgente dejá de bailar con Luis Petri el baile de los enamorados, dejá de hacer toda esta payasada, y sacanos de este brete, porque la gente no tiene plata. Y tiene una mansedumbre que no la puedo creer y tiene una bondad que no la puedo creer".

Las duras críticas de Baby Etchecopar a Adorni tras las elecciones

Antes de que se conociera la renuncia de Guillermo Francos a la jefatura de Gabinete y posterior reemplazo de Manuel Adorni, Baby Etchecopar cuestionó al ex vocero de la Presidencia. "Adorni, vos para dar plastilina tenés que estudiar todo el verano. Agradecé el lugar que te pusieron, que es una carambola... Mirá que te conocemos bien, eh. Es mejor no verte para que no nos des pánico, expresó en A24.