Entró la policía: preocupación por lo que le pasó a Baby Etchecopar en vivo

Preocupación por lo que le pasó a Baby Etchecopar en vivo: por qué entró la Policía.

Se generó preocupación por lo que pasó con el periodista Ángel "Baby" Etchecopar en vivo mientras hacía su programa en Radio Rivadavia. Por qué entró la Policía al estudio.

En el programa del lunes, Baby Etchecopar se sentía mal, por lo que en el piso consideraron pertinente que se le tomara la presión. Sin embargo, nadie sabía hacer el procedimiento, por lo que no se pudo solucionar con las personas que estaban en el piso: tuvo que entrar una oficial de la Policía de la Ciudad para tomarle la presión al conductor televisivo y radial.

El resultado del procedimiento le dio a Baby Etchecopar que tenía 15 de máxima de presión y 8 de mínima, algo que sus compañeros consideraron en vivo como "alta". Entonces, Baby Etchecopar miró a la policía y bromeó: "Me voy a morir".

Las duras críticas de Baby Etchecopar a Adorni tras las elecciones

Antes de que se conociera la renuncia de Guillermo Francos a la jefatura de Gabinete y posterior reemplazo de Manuel Adorni, Baby Etchecopar cuestionó al ex vocero de la Presidencia. "El otro que está agrandado es Adorni. Parece que le quería sacar el lugar a Francos y en Casa de Gobierno le dijeron: ‘dejate de hinchar las pelotas de operar contra Francos’", expresó en A24.

Baby Etchecopar fue muy crítico del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

"Adorni, vos para dar plastilina tenés que estudiar todo el verano. Agradecé el lugar que te pusieron, que es una carambola... Mirá que te conocemos bien, eh. Es mejor no verte para que no nos des pánico”, añadió el periodista.