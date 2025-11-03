Baby Etchecopar criticó fuertemente a Manuel Adorni.

En su último editorial, Baby Etchecopar no se guardó nada y disparó con munición gruesa contra el ahora jefe de Gabinete Manuel Adorni, a quien acusó de creerse más importante de lo que realmente es dentro del Gobierno de Javier Milei. “El otro que está agrandado es Adorni. Parece que le quería sacar el lugar a Francos y en Casa de Gobierno le dijeron: ‘dejate de hinchar las pelotas de operar contra Francos’”, comenzó el conductor con tono enfático.

Visiblemente molesto, Etchecopar siguió con su ataque: “Adorni, vos para dar plastilina tenés que estudiar todo el verano. Agradecé el lugar que te pusieron, que es una carambola... Mirá que te conocemos bien, eh. Es mejor no verte para que no nos des pánico”. El editorial del periodista circuló rápidamente por redes sociales, donde sus palabras fueron interpretadas como una advertencia al entorno presidencial.

Las declaraciones de Baby ocurrieron horas antes de que se confirmara la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, y el posterior nombramiento de Adorni en su reemplazo. El conductor, conocido por su estilo frontal, anticipó así las tensiones que se vivían dentro del oficialismo y que terminaron derivando en un nuevo reacomodamiento del gabinete libertario.

Adorni habló tras asumir como jefe de Gabinete

Tras la salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó cómo será su rol en esta nueva etapa de Gobierno. “La información de la gestión pasaba por mí, así que sé perfectamente cómo coordinar el trabajo entre ministros”, aseguró en diálogo con Radio Mitre.

Adorni agradeció la confianza del presidente Javier Milei y aclaró que su nombramiento se dio “luego de días de conversaciones”. “Para mí es un orgullo que el Presidente me haya elegido para afrontar los próximos dos años”, señaló. Consultado sobre su relación con Francos, expresó que mantiene “respeto y cariño” por el exministro y que su salida respondió a un “ciclo cumplido”.