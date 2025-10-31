El duro editorial de Baby Etchecopar sobre Manuel Adorni.

En medio de las versiones que circulan sobre posibles movimientos en la Casa Rosada, Baby Etchecopar lanzó durísimas críticas contra el vocero presidencial Manuel Adorni. Durante su editorial, el periodista se despachó con una catarata de frases y comentarios feroces que rápidamente se viralizaron.

“Otro que está agrandado es Adorni. Parece que quería sacar a Guillermo Francos y en Casa de Gobierno le dijeron que se deje de hinchar las pelotas”, comenzó diciendo el conductor, visiblemente molesto. Luego, sin bajar el tono, continuó: “Mirá, Adorni, vos para dar plastilina tenés que estudiar todo el verano. Te conocemos bien acá, eh. Agradecé el lugar en el que te pusieron. Es una carambola que estés en el Gobierno. Da pánico que manejes algo”.

El comentario resonó fuerte en los pasillos políticos, justo cuando crecen las versiones de recambio dentro del Gabinete nacional. Entre los trascendidos más comentados figuran los posibles reemplazos de Guillermo Francos por el propio Adorni y de Lisandro Catalán por Santiago Caputo, asesor de máxima confianza del presidente Javier Milei.

Los movimientos que analiza Milei en su Gabinete

En las últimas horas se intensificaron los rumores de modificaciones en el Gabinete. Entre los nombres que suenan con más fuerza figuran Manuel Adorni, quien podría reemplazar a Guillermo Francos, y Santiago Caputo, que ocuparía el lugar de Lisandro Catalán al frente de un superministerio.

A su vez, Patricia Bullrich dejaría el Ministerio de Seguridad para asumir su banca en el Senado por la Ciudad de Buenos Aires, y su sucesora sería Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad Nacional. Fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que las decisiones serán anunciadas en los próximos días y que el objetivo es “reforzar el núcleo político” de cara a la segunda mitad de gestión.