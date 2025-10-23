El periodista Ángel "Baby" Etchecopar hizo un durísimo diagnóstico de la Argentina bajo el mandato del presidente Javier Milei. Qué dijo Etchecopar en su programa Basta Baby, que sale por A24.
Para el periodista, el país "es exactamente el auto" y explicó: "Está venido abajo, destruido. Lo viejo no sirve para funcionar más y lo nuevo es inútil".
"Yo creo que en este momento hay dos posibilidades: o lo compactamos, cosa que no tenemos otra posibilidad, o lo restauramos a fondo, vamos a fondo, vamos al mecánico, le damos la lleve y le decimos 'entregámelo cero kilómetros como salió de fábrica'". opinó Baby Etchecopar.
En la misma línea, el periodista profundizó su comparación: "Hay que buscar un mecánico, porque los que están no sirven. Hay que buscar un mecánico. El país no tiene más parches, las ruedas no se pueden recapar más". "No anda nada", siguió y añadió: "Es como el cuerpo, lo curás acá y se te jode acá. Está deteriorado, está terminado".
La advertencia de Baby Etchecopar: "Vamos a seguir jugando con Lemoine"
Luego, el periodista continuó con su diagnóstico del país: "Esto no quiere decir que nos vamos a quedar sin democracia, quiere decir que, si no tomamos conciencia que esto nos pasa, vamos a llegar a un punto en que vamos a seguir jugando con Lemoine, vamos a seguir jugando a agarrarse a trompadas cada vez que el pibe sale con la motosierra, vamos a seguir con esta cantidad de pelotudeces. Y los otros, los de enfrente, escondiéndose, haciéndose los boludos para que no los detecten".