El periodista Ángel "Baby" Etchecopar reveló qué hará el presidente Javier Milei después de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. La frase del periodista en A24.

En su programa Basta Baby, Etchecopar cuestionó a aquellos dirigentes políticos que no forman parte de La Libertad Avanza pero que, igualmente, consideran a apoyar al Presidente.

"Dicen 'bueno, pero vas a ver que después de las elecciones se va a unir a los demás'", explicó Baby Etchecopar y continuó: "No, lo conozco a Milei. Si gana las elecciones con ayuda de los demás, se va a cagar en los demás después de las elecciones y va a seguir con la mesa chica. Porque él dice que nadie le va a cambiar la idea".

Por último, el periodista concluyó: "Yo creo que los está usando, yo hablé con unos políticos que están con él, se sienten usados".

La durísima crítica de Baby Etchecopar a Milei

Ya es habitual la crítica de Baby Etchecopar al Presidente. "Hasta hace 15 o 20 días, al presidente y compañía les parecía gracioso ir a manguear guita. Parece que si la guita te la da Trump no es guita prestada. Iba y llevaba la motosierra de regalo. A mí me dio vergüenza cuando fueron a manguearle a Trump", expresó el lunes en su programa y añadió: "Para estos pibes que tienen el poder del mundo y que son súper poderosos, Milei es un chiste. Me parece que Trump la pensó una semana y no puede ayudar más a Milei porque no la entiende. La realidad es que se está muriendo. Y sí, nos estamos muriendo".