Baby Etchecopar se pudrió y contó cómo llega Milei a las elecciones: "Es la realidad"

La fuerte predicción de Baby Etchecopar sobre el futuro de Javier Milei.

En su clásico editorial, Baby Etchecopar no se guardó nada y lanzó un durísimo análisis sobre el presente de Javier Milei. Desde su programa radial, el periodista cuestionó al mandatario por sus gestiones en Estados Unidos y habló de cómo llega políticamente a las próximas elecciones. “Hasta hace 15 o 20 días, al presidente y compañía les parecía gracioso ir a manguear guita. Parece que si la guita te la da Trump no es guita prestada. Iba y llevaba la motosierra de regalo. A mí me dio vergüenza cuando fueron a manguearle a Trump”, expresó Baby, visiblemente enojado.

Con su estilo frontal, el conductor fue más allá y opinó sobre los dichos del mandatario estadounidense que preocuparon al mundo: “Para estos pibes que tienen el poder del mundo y que son súper poderosos, Milei es un chiste. Me parece que Trump la pensó una semana y no puede ayudar más a Milei porque no la entiende. La realidad es que se está muriendo. Y sí, nos estamos muriendo”.

"Me parece que Trump se dio cuenta de que Milei NO ENTIENDE lo que está pasando y que sigue en el CUMPLE DE 15 de la HERMANA. Me dan VERGÜENZA."



AJSAJ Baby se HINCHÓ LAS PELOTAS y prácticamente dijo que Milei es medio TONTO y no entiende lo que le dice Trump pic.twitter.com/JNYWx8t1Hn

Las preocupantes frases de Trump sobre Argentina

Durante una conferencia en la Casa Blanca, Donald Trump habló sin filtro sobre la crisis argentina y sus declaraciones encendieron alarmas en Buenos Aires. “Argentina está luchando por su vida. Usted no sabe nada al respecto. Están luchando por su vida. Nada está beneficiando a Argentina. Se están muriendo”, lanzó ante la consulta de una periodista sobre la compra de carne argentina.