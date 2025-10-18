Milei continúa la campaña de LLA: este sábado viaja a Santiago del Estero y Tucumán

Javier Milei viaja este sábado a Santiago del Estero y Tucumán para continuar con la campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

El Presidente hará la recorrida en Santiago del Estero alrededor del mediodía junto a los candidatos de LLA Laura Godoy y Tomás Figueroa, postulantes a diputada y senador, respectivamente.

Más tarde, se dirigirá a San Miguel de Tucumán, donde se mostrará con Federico Pelli, candidato a diputado nacional.