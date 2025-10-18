A una semana de las elecciones legislativas, Javier Milei continuará este sábado la campaña de La Libertad Avanza en Santiago del Estero y Tucumán. Tras retomar la recorrida proselitista este viernes en Ciudad Jardín, Tres de Febrero, el Presidente viajará al norte argentino, donde realizará caravanas con los candidatos libertarios de cara a las elecciones del sábado 26 de octubre, en las que buscará sumar la mayor cantidad posible de diputados y senadores.
Milei continúa la campaña de LLA: este sábado viaja a Santiago del Estero y Tucumán
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
El Presidente continuará la campaña electoral tras su breve visita a Ciudad Jardín, en Tres de Febrero.
Hace 26 minutos
Milei viaja a Santiago del Estero y Tucumán
Javier Milei viaja este sábado a Santiago del Estero y Tucumán para continuar con la campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.
El Presidente hará la recorrida en Santiago del Estero alrededor del mediodía junto a los candidatos de LLA Laura Godoy y Tomás Figueroa, postulantes a diputada y senador, respectivamente.
Más tarde, se dirigirá a San Miguel de Tucumán, donde se mostrará con Federico Pelli, candidato a diputado nacional.
Hace 1 hora
La Casa Rosada se prepara para su Game of Thrones después de las elecciones
Así definió un funcionario a la disputa que se viene desde el 27 de octubre. Apalancado por Estados Unidos, Santiago Caputo ganaría más poder y va por todo. Se especula con el corrimiento de Karina Milei en la toma de decisiones. Hay dudas sobre el futuro del canciller Gerardo Werthein. Y hay ruido con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
"Lo que se viene a partir del 27 de octubre acá adentro es un Game of Thrones", se sinceró un funcionario de la Casa Rosada ante El Destape. Hace referencia a aquella taquillera serie que reflexiona sobre el poder, los lazos familiares, las alianzas, la ambición y la corrupción.
Hace 1 hora
Lousteau, sobre el viaje de Milei a Washington: "Lamentable"
El candidato a diputado de Ciudadanos Unidos aseguró que la administración de Javier Milei "ya perdió toda credibilidad" tanto en el plano interno como en el internacional. Describió además como "lamentable" el viaje del Presidente a Estados Unidos.
El senador nacional y candidato a diputado por Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau, apuntó contra el presidente Javier Milei por su reciente viaje a Washington. Calificó como "lamentable" que el mandatario haya decidido viajar a Estados Unidos "a suplicar por su gobierno en lugar de defender a los argentinos", a la par que aseguró que la gestión libertaria "perdió toda credibilidad" tanto en el plano interno como en los mercados internacionales.
Hace 1 hora
Militante libertaria atacó a manifestantes opositores a Milei
La policia detuvo a una simpatizante del presidente Javier Milei, que agredió con gas lacrimógeno a integrantes de una contramarcha y se le encontró un cuchillo con una hoja de 20 centímetros.
La policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a una militante libertaria acusada de amenazar y atacar a integrantes de la contramarcha que se realizó en el municipio de Tres de Febrero, donde el presidente Javier Milei realizó un acto de campaña de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Milei promete modernizar el trabajo, pero lo destruye y debilita jubilaciones
En lo que va del año se perdieron más de 200 mil puestos registrados y la recaudación previsional se hunde por la caída del salario real y la expansión de la informalidad. Aún así, el oficialismo insiste con una reforma que repite recetas fallidas del pasado.
En lo que va de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) ya se perdieron más de 205.000 puestos de trabajo asalariados registrados, según las estadísticas oficiales conocidas está semana. Se trata de un nivel máximo alcanzado por el actual gobierno, con particular destrucción en el sector privado (-126.000 puestos). De esta manera, la dinámica es más que alarmante si se considera, además, que para agosto se prevé una nueva caída. Sin embargo, mientras el modelo económico no logra crear empleo, el presidente Milei busca profundizar aún más el esquema vigente con una nueva reforma laboral y previsional, que si bien es presentada como “modernizadora” y “necesaria”, en la práctica profundiza los problemas estructurales que ya existen: destrucción de puestos formales, caída del salario, precarización y debilitamiento del sistema jubilatorio.