Militante libertaria atacó a manifestantes opositores a Milei

La policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a una militante libertaria acusada de amenazar y atacar a integrantes de la contramarcha que se realizó en el municipio de Tres de Febrero, donde el presidente Javier Milei realizó un acto de campaña de La Libertad Avanza.

La denuncia, a la que pudo acceder El Destape, reportó que la militante mileista "se encontraba tirando gas pimienta a manifestantes contrarios" y a reporteros gráficos que se encontraban cubriendo la actividad de campaña. La imputada los corrió hacia un supermercado Carrefour, donde tras ser individualizada por el personal policial, "extrae un cuchillo, exhibiendo este, siendo reducida y aprehendida, ofreciendo resistencia física". A la denunciada se le incautó un cuchillo de supervivencia con una hoja de 20 centímetros, según constó en la denuncia.

En una breve recorrida, Milei pidió a los votantes no ir a “la barbarie de los Kirchner”

Milei encabezó hoy una breve caravana de campaña en Tres de Febrero, de cara a las elecciones del domingo 26, y dijo que ese día se votará “la posibilidad de abrazar la civilización y las ideas de la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner”.

Al igual que en sus recientes actividades proselitistas, el mandatario dio un breve mensaje, megáfono en mano, desde la parte trasera de una camioneta, acompañado por los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) Diego Santilli, Karen Reichardt y Patricia Bullrich, además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Estuvieron también el intendente local, Diego Valenzuela, y el armador bonaerense Sebastián Pareja.

“Estamos de nuevo frente a un momento bisagra, tenemos la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner”, sostuvo el mandatario, quien retomó la campaña luego del paréntesis que supuso su viaje a Washington para reunirse con su par de ese país, Donald Trump, que le prometió apoyo económico si LLA ganaba las elecciones legislativas.

A lo que agregó que “el momento es duro, pero lo cierto es que hoy hay menos inflación, menos pobres, menos indigentes, menos narcotráfico, menos inseguridad". Y cerró: "Por lo tanto estamos a mitad de camino, les pido un esfuerzo, que no aflojen y que sigan abrazando las ideas de la libertad. A seguir al ‘Colo’ y a Karen, que vamos a ganar”.