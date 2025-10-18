Una nueva encuesta previa a las elecciones del 26 de octubre reveló alarmantes números de intención de voto en la provincia de Buenos Aires para el Gobierno, en el que advierte un panorama político que consolida la ventaja del peronismo frente a La Libertad Avanza (LLA). El estudio de Nueva Comunicación, difundido esta semana, hace un muestreo que mide los potenciales resultados de las elecciones tanto por candidatos como por fuerzas políticas.

Según el sondeo, si las elecciones Legislativas Nacionales se realizaran hoy, Fuerza Patria, el espacio que encabeza Jorge Taiana, se impondría con 44,5% de los votos, manteniendo una diferencia de más de diez puntos sobre La Libertad Avanza, representada por Karen Reichardt y Diego Santilli, que obtendría 32,3%. Por otro lado, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), liderado por Nicolás del Caño, se mantiene como la tercera fuerza con 5,5% de las preferencias, mientras que Provincias Unidas, con Florencio Randazzo a la cabeza, alcanzaría 3,5%.

El porcentaje de indecisos continúa siendo un factor clave en la definición del escenario electoral: un 3,3% respondió que no sabe o no contesta, mientras que otro 4% aseguró que no votaría. Estos márgenes, aunque menores respecto a relevamientos anteriores, podrían resultar determinantes.

Quién gana si las elecciones fueran mañana, según los sondeos

Así como la consulta apunta a quién votaría el consultado hoy, también hace la misma cuenta para "a quién votaría si la elección fuera mañana". Los números se mantienen similares a la primera pregunta: Jorge Taiana acumularía el 43,8% y Santilli/Reichardt se llevaría el 31,5%. El resto de las fuerzas políticas mantiene también números similares, por debajo del diez por ciento.

Los analistas interpretan que el crecimiento de Fuerza Patria refleja una recomposición de la base peronista en la provincia más populosa del país, impulsada por la figura de Jorge Taiana, quien aparece como un dirigente con alto nivel de conocimiento y una imagen positiva consolidada. En cambio, La Libertad Avanza parece haber alcanzado un techo en su intención de voto, tras un año marcado por tensiones internas y un desgaste en la gestión nacional.

Crece el rechazo a La Libertad Avanza en toda la Provincia

La encuesta muestra un fuerte rechazo hacia La Libertad Avanza, el espacio liderado por Javier Milei a nivel nacional. Según el relevamiento, un 55,7% de los bonaerenses señaló que no quisiera que La Libertad Avanza gane las próximas elecciones Legislativas Nacionales de octubre, lo que evidencia un desgaste notable de la fuerza oficialista a nivel nacional en el principal bastión electoral del país.

En segundo lugar está Fuerza Patria, que concentra un 35,7% de rechazo, mientras que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y Provincias Unidas registran porcentajes mucho menores, con 3,3% y 2,1%, respectivamente. Estos números dejan al oficialismo muy mal parado: no solamente pierden en los votos, sino en la imagen negativa de la administración nacional.