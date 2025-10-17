El mal momento de Baby Etchecopar por la crisis de Milei: "Necesito".

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar cuestionó duramente al presidente Javier Milei y a su entorno, en medio del salvataje de Estados Unidos. Qué dijo Etchecopar en A24.

"¿Nadie le dice 'estás loco'? ¿Nadie le dice 'estás equivocado'? ¿Nadie le dice 'le estás pifiando'?", preguntó el periodista que conduce Basta Baby, ya habitual crítico de la gestión libertaria.

Luego, siguió: "Estoy muy preocupado y estoy abochornado, y les digo de verdad preocupado. Porque yo quiero que le vaya bien. Necesito levantarme un día y no escuchar pelotudeces".

"Necesito levantarme un día y que la noticia no sea 'fuimos a manguear guita, cómo nos quiere Trump'", siguió y concluyó: "Que la noticia sea estamos aportando, estamos produciendo, estamos vendiendo. No que vamos a manguear guita y estamos contentos porque Trump nos saludó. ¿Estamos locos?".

Qué piensa Baby Etchecopar de Milei y Espert

El miércoles, Baby Etchecopar dijo lo que pensaba sobre el vínculo de Miei con José Luis Espert, ex candidato a diputado de La Libertad Avanza que renunció a su postulación por el escándalo de Fred Machado. En la pantalla de A24, el periodista criticó la defensa de Milei a Espert, vinculado a Fred Machado, el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos. "Te explican todo. Y vos le decís 'pero escuchame, maestro'. En el caso de este: 'Espert está con el narcotráfico'. 'No, Espert...' Lo que me lleva a pensar que son socios con Espert, preguntemos la verdad", declaró Etchecopar.